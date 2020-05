„Je pravda, že ke gólu mi chyběl kousek, ale že jsem nedal branku, mi vůbec nevadí,“ uvedl nejlepší střelec Fastavu po středečním přípravném utkání, které si ševci nakonec podmanili výsledkem 3:1.

„Důležité je, abychom se sehráli, aby to mělo hlavu a patu a měli zažité automatismy. Abychom si na hřišti všichni rozuměli a práci z tréninků přenesli do utkání,“ říká zkušený forvard.

Poznar se proti Třinci objevil v zahajovací základní sestavě. Na hrotu domácího útoku nastoupil společně s uzdraveným Ikaunieksem. Společně pak soupeřovu obranu hlavně v úvodu střetnutí zlobili.

„Je dobře, že jsme si po nějaké době zase zahráli zápas. To je vždycky příjemné. Těšili jsme se na to, protože utkání je něco jiného než běhat po lese nebo pouze trénovat. Zápas vám dá vždycky něco navíc,“ uvedl jednatřicetiletý fotbalista.

S výkonem mužstva ale úplně spokojený nebyl. Hodnotit ale mohl jenom úvodní část. O přestávce totiž sedl do auta a odjel domů.

„Myslím si, že utkání splnilo účel, i když od nás to byl ještě takový kočkopes. Nebylo to vůbec ono,“ přiznává kriticky.

Přitom šancí i pohledných akcí bylo na obou stranách až nečekaně dost.

„V první půli se hodně hrálo nahoru dolů. Byly tam nějaké ztráty u nás i u soupeře,“ řekl Poznar.

Po kondiční stránce problém neměl. „I tak je ale zápasové tempo něco jiného než trénink,“ připomíná.

Do restartu FORTUNA:LIGY ovšem mají ševci ještě nějaký čas se připravit. O tom, že se obě nejvyšší soutěže po dlouhé pauze rozběhnou, zlínský útočník nepochyboval.

„Nepřekvapilo mě to, protože to již někteří lidé avizovali v médiích. Důležité bylo, že se upřesnili některé body. Je dobře, že tam byli šéfové klubů, kteří se nějakým způsobem dohodli. Já už víc k tomu nemám co říct,“ dodal.