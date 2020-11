Jak vám chutná vítězný gól proti Plzni?

Hlavní je, že díky gólu máme tři body, což je pro nás to hlavní. Takovou výhru jsme potřebovali. Je jedno, kdo góly dává. Pořád mám k Plzni nějakou vazbu, sleduji ji. Nechci to tady nějakým způsobem hecovat. Hraji ve Zlíně, jsem tady rád a těší mě, že nám přinesl tři body.

Víte, kolikátá branka do sítě Plzně to byla?

Proti takovému soupeři, jako je Plzeň, se góly počítaní snadněji. Mrzí mě, že mi angažmá na západě Čech nevyšlo podle představ, ale teďka hraji za Zlín, jsem tady rád a hlavně jsem rád, že jsme porazili tak velký tým, jako je Plzeň. Veřejnost je sice nějak bere. Ale tím že jsem tam působil, vím, že klub pracuje dobře. Je to špičkový klub se vším všudy. Pořád k němu mám velké sympatie.

Gólová dorážka vypadala velmi jednoduše. Věřil jste si proti Hruškovi?

Musím říct, že celá akce se povedla. Vyšlo nám to perfektně. Já jsem měl trošku fóra, takže bylo důležité, aby centr šel přesně do té kapsy a aby Jawo využil dvou metrů, které jsem měl k dobru. Byl jsem tam úplně sám, nakonec to vyšlo. Byla to velká šance, kterou jsem proměnil. Jsem za to rád.

Není vám trošku líto, že takhle velké vítězství jste nemohli oslavit s fanoušky, ale pouze s pár lidmi, kteří vám tleskali na svahu a balkonu?

Respektujeme situaci, jaká v České republice panuje. Osobně jsem rád, že po té pauze, kdy byl fotbal zavřený, tak že zase hrajeme. Dostali jsme od vlády výjimku, dodržujeme nastavená pravidla a na rozdíl od některých lidí můžeme normálně pracovat. Někteří takové štěstí nemají. Radujeme se i z toho mála, co nyní máme.

Co říkáte na odvolenu penaltu. Věděl jste hned, že takové ruky v šestnáctce se nepískají?

Bavil jsem se se stopery Hejdisem (Hejda – pozn. red.) a Brábou (Brabec – pozn. red.) o tom, že vlastně ani nevíme, jak to pravidlo je. Ani jeden z nás si nebyl úplně jistý. Důležité bylo, že v minulém kole se pískala stejná penalta po ruce Tomáše Necida. Bohemka si po utkání v Karviné stěžovala a komise rozhodčích jí dala za pravdu a rozhodčí potrestala, což nám pomohlo. Podle to sudího Deneva podnítilo k tomu, že penaltu nakonec odvolal. Tím, že se to stalo před týdnem v Karviné, nám to situaci dost ulehčilo.

Poprvé v sezoně jste neinkasovali, což je výborná vizitka defenzivy, že?

Do zápasu jsme vstupovali s pokorou, protože jsme dobře věděli o síle Plzně. Viktorka naposledy proti Spartě odehrála velice dobré utkání. U nás taky potvrdila, že je na míči extrémně silná. My jsme tentokrát byli vzadu dost pevní a oni s k nám těžko dostávali. Tím, že jsme občas hrozili brejky, tak to s námi měli složité. V defenzivě jsme podali velice dobrý výkon. Kluci si s tím až na nějaké závary poradili skvěle, vzadu odehráli dobrý zápas. Byli jsme důslední, což se vyplatilo. Věděli jsme, že proti takto silnému týmu nemůžeme udělat žádnou velkou chybu. Díky tomu jsme neinkasovali. Za nulu jsme rádi.

Po ligovém restartu jste vyhráli oba zápasy. Čím to je, že se vám najednou začalo zase dařit?

Nastavení jsme pořád stejně, ale před pauzou nám nevyšel zápas na Bohemce, kde nám to nešlo a zaslouženě jsme tam prohráli. Byl to pro nás určitě zdvižený prst. V pauze jsme dobře potrénovali, něco jsme pilovali. Je těžko polemizovat nad tím, zda nám přestávka pomohla. Máme ale dvě výhry, za které jsme rádi. Důležitá byla otočka v Budějovicích. Za nepříznivého stavu jsme ve druhém poločase otočili výsledek, což nám hodně pomohlo do zápasu s Plzní. Sebevědomí tím pádem bylo větší.