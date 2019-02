Na derby se Slováckem i vstup do jarní části FORTUNA:LIGY se těšil. Byl odhodlaný pomoct mužstvu, v těle cítil zdravou nervozitu. Nakonec opouštěl trávník rozmrzelý.

Porážka s tradičním rivalem zlínského útočníka Tomáše Poznara hodně bolela. Vždyť zkušený třicetiletý fotbalista neuspěl proti soupeři z Uherského Hradiště poprvé v kariéře.

„Vše nasvědčovalo tomu, že to bude dobrý zápas. I počasí nakonec vyšlo skvěle. Bohužel ze zápasu mám smíšené pocity. Nejsem z toho šťastný,“ povzdechl si jeden z odchovanců v sestavě Fastavu.



Derby jste výsledkově nezvládli. Mrzí vás vaše porážka s rivalem ze Slovácka hodně?

Vnímám, že je to moje první porážka se Zlínem v derby proti Slovácku, což je smutné. Nechtěl jsem to zažít doma. Hlavně kvůli fanouškům jsme chtěli urvat tři body, což se bohužel nepovedlo.



Jak byste vůbec utkání zhodnotil?

Výkon nebyl ideální. Bylo to defenzivní remízové utkání. Prostě nic moc fotbal. Bylo to hodně opatrné z obou stran. Nikdo nechtěl udělat chybu. Slovácko vsadilo na kvalitní defenzivu a vyšlo mu to. Víceméně z žádné střely na bránu jsme dostali gól. Pro nás to bylo smutné utkání. Máme na čem pracovat.



V prvním poločase jste byli častěji na míči. Co chybělo k tomu, abyste si vypracovali nějakou vyloženou šanci?

Chyběla nám lepší finální fáze. Měli jsme to trošku líp vyřešit. Najít spoluhráče v šanci a prosadit se. Sice jsme drželi balon, ale finále tam nebylo.





Ve druhém poločase jste opustili od kombinačního fotbalu. Proč?

Já si myslím, že oba týmy hru zbytečně zjednodušili. U Slovácka se tomu nedivím, chtěli prostě hrát na jistotu. To my jsme spíš měli být těmi, kdo se nebojí hrát balon po zemi, což se nestalo. Je to jedna z chyb, které si vyhodnotíme. Musíme být příště víc sebevědomí a víc na míči.



Oproti podzimnímu utkání v Uherském Hradišti to byl velký rozdíl, že?

Je pravda, že zápas u nich nám vyšel. Tam jsme právě byli obrovsky dominantní, všechno nám vycházelo, dali jsme hezké góly. Doma jsme nebyli úplně bezzubí, ale prostě to nebylo z naší strany ono.



Přišlo mi, že vás v šestnáctce soupeře při centrech ze stran bylo docela málo…

Já to z hřiště úplně nevidím. Do vápna se snažím pokaždé jít. Přemýšlím, co by se dalo udělat jinak, ale těžko se mi hledá myšlenka. Ze zápasu nemám dobrý pocit. Utkání jsme měli odehrát daleko lépe. Měli jsme Slovácka přehrát jinak. Víc sebevědomě a víc po zemi.



Vnímáte, že jste za devadesát minut pořádně nezakončili?

Mně přijde, že zakončení nebylo ani z jedné strany. Pokud nevystřelíme na branku, těžko můžeme vyhrát. To je naše obrovská chyba a důvod k zamyšlení. Musíme něco změnit. Pokud nebudeme střílet, nebudeme bodovat.



Vyčítali jste Dostálovi laciný gól?

Standa to nese hůř, protože si je vědomý toho, že udělal chybu. My mu v tom musíme pomoct. Takové věci se ve fotbale stávají. Bohužel nás to proti Slovácku stálo zápas. V příštím utkání to ale může být zase on, kdo nám vychytá výhru a zařídí body. Jsme tým a v tomto si musíme pomoct.



Nový trenér Pivarník zachoval pro derby rozestavení 3-5-2. Změnil ve hře něco, nebo je to stejné jako pod koučem Bílkem na podzim?

Nějaké prvky a poznatky přidal svoje, ale jinak je to podobné. Je toho samozřejmě víc, ale takto z hlavy těžko něco vytáhnu. Proti Slovácku to bylo hodně defenzivní utkání, která rozhodla jedna hrubá chyba. Viděli jsme tako naše nedostatky, na kterých musíme pracovat, aby se v příštích zápasech neopakovaly. Start jsme nechytili, ale před námi jsou další utkání, od kterých se musíme odpíchnout. Potřebujeme rychle začít sbírat body a vyhrávat.



Co říkáte na Slovácko? Projevuje se v jeho hře práce trenéra Svědíka?

Slovácko k nám přijelo fyzicky dobře připravené. Běhalo, opravdu poctivě bránilo. Myslím si, že v jeho hře je vidět Svědíkova práce. Je to kvalitní trenér, který má svůj styl. Slovácko svojí poctivostí urvalo výhru.