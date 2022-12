Vám se hrát nechtělo?

Na konci podzimní části sezony jsem měl problém s třísly, takže jsem je léčil a vynechal pár zápasů. Nechtěl jsem do toho úplně vlítnout, kór na tvrdé palubovce, raději jsem tělo pošetřil. Původně jsem si myslel, že ani ve Zlíně nebudu, ale nakonec jsem tady na svátky zůstal, takže jsem přijel podpořit kamarády a bývalé spoluhráče. Rád se těchto akcí účastním, protože lidé by si měli pomáhat. Příběhy dětí jsou natolik silné, že když mám čas, vždycky přijedu a podpořím nejen kamarády.

Na Boží hod vás fanoušci uvidí v akci?

Ano, to už budu hrát. I když bych mohl nastoupit, půjdu zase raději do branky. Už normálně trénuji, běhám, připravuji se na sezonu, ale už mám věk na to, abych se hlídal. Nechci nic podcenit.

Jak jste si užil dovolenou?

Po posledním zápase jsme měli ještě nějaký tréninkový blok. Na konci listopadu jsme se s kluky z týmu rozloučili a v prosinci jsme měli volno. Samozřejmě už plním individuální plány, běhám, chodím do posilovny. V Polsku se budu hlásit začátkem ledna. Už jsem viděl, že některé české týmy už trénují, my začínáme trénovat i hrát trošku později než první polská liga, což trošku nechápu, protože v létě jsme zase začali dřív.

Vánoce budou klasické?

Trošku jsem si pohrával s myšlenkou, že bych svátky prožil někde v teple, ale kvůli tomu, že potřebuji i trénovat, tak jsem zůstal v Česku. Budu s rodinou, kterou v sezoně vůbec nevidím. Rodiče budou rádi, že se potkáme na Štědrý den. My dodržujeme veškeré tradice. Na to se těším, protože to mám moc rád.

Budete se hlídat, nebo zhřešíte a dopřejete si cukroví?

Jsem schopný sníst talíř cukroví, ale s přibývajícím věkem se hlídám, takže už nemohu tolik sníst. Sladké vypouštím, ale kapra se salátem si normálně dám.

Rybu si kupujete?

Ne, kapra dostávám od jednoho výborného kamaráda, který je skvělý rybář. Pravidelně mi dává kapra, říká že je modrooký atlet. V tomto mám výborný servis. Naši zase vždycky udělají skvělý salát, takže si nemohu na nic stěžovat. Funguje to suprově. (úsměv)

Podívejte se: Jugas a Hubáček se bavili při florbale. Exhibici rozhodly nájezdy

Mistrovství světa ve fotbale jste sledoval pozorně?

Sice jsem byl na dovolené, ale šampionát jsem sledoval. Byl jsem v Turecku na golfu s výbornou partou lidí. Byl tam třeba hokejista Petr Vampola. Společně jsme se dívali na každý zápas a všechno jsme rozebírali, takže to mělo grády. Jinak mistrovství se mi moc líbilo.

Co vás z Kataru nejvíce zaujalo?

Jestli bych něco vypíchl, tak to bylo finálové utkání. To bylo něco. Při sledování zápasu mi opravdu plesalo srdce. Moc jsem si to užíval. Byla to názorná ukázka toho, jak je fotbal krásný. Jeden tým nebyl sedmdesát minut vůbec vidět a zničehonic se dostal do hry. Bylo vidět, jak Francouze gól Mbappého nastartoval. I on sám se neuvěřitelně zvedl a hattrickem předvedl, jaká je to hvězda. Neskutečné.

Patříte mezi drtivou většinu lidí, co přáli titul Messimu?

Jsem fanoušek Messiho i Ronalda, těžko bych se mezi nimi rozhodoval, ale Messi se po celý turnaj choval jako opravdový lídr, což se právě na turnaji nepovedlo Ronaldovi, což je škoda. Když Messi zvedl trofej, byl to emotivní okamžik i pro mě. S přibývajícími zápasy a tím, jak Argentina postupovala, jsem mu to přál čím dál víc. Bylo to opravdu pěkné.

Co říkáte na vystoupení polského týmu?

V Polsku se mistrovství prožívalo až extrémně. S kluky z týmu jsme to taky řešili. Poláci byli po úvodním zápase hrozně nespokojení. Lidem se výkon jejich týmu vůbec nelíbil, média jim hrozně nakládala. Nicméně se zvedli, další zápas vyhráli a postoupili ze skupiny do vyřazovacích bojů. Myslel jsem si, že by mohli Francii více potrápit, ale nestačili na ni. Za mě má polský národní tým velice kvalitní hráče. Při lepší konstelaci mohli dojít dál a udělat větší úspěch.

Už mi stačí jenom pět chlebíčků, směje se Jugas. Vrátí se do Zlína?

Pojďme ještě ke Zlínu. Překvapilo vás angažování kouče Vrby?Já mu věřím. Znám ho z působení v Plzni, kde jsem paradoxně kvůli němu skončil, ale nic mu nevyčítám, protože tam tehdy byli lepší hráči. Ale vím, jak pracoval a pokud je to pořád u něj stejné, Zlínu určitě pomůže. Je to dobrý motivátor, rozumí hráčům, fotbalu. Osobně mu přeji úspěch. Myslím, že má kvalitu na to, aby mužstvo pozvedl. Já jeho příchod kvituji. Je to velké jméno, impulz i směrem k fanouškům. Doufám, že se mu i celému týmu bude dařit.

Takže strach o ševce nemáte?

Vždycky jsou nějaké obavy, protože podzim klukům vůbec nevyšel, hlavně závěr byl hrozný. Ale myslím, že si to hráči uvědomují a že se na jaro dobře připraví a bude to fungovat.