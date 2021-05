I přes snaživý sympatický výkon a několik slušných příležitostí ale Slovanu gól znovu nedali, na rozdíl od prvního vzájemného duelu na severu Čech alespoň se silným protivníkem, který se stále rve o evropské poháry, zaknihovali bod.

„Zápas jsme chtěli vyhrát. Byli jsme namotivovaní, šlo to z nás cítit. Soustředěnost, burcování, všechno tam bylo Je to škoda. Podali jsme dobrý výkon,“ cítí kapitán Fastavu Tomáš Poznar.

Ševci se chtěli předvést i proti Pavlu Hoftychovi s Miroslavem Holeňákem. Oba trenéři Slovanu v minulosti ve Zlíně hráli a trénovali.

Nyní působí ale pod Ještědem a do Baťova města se nevrátili jenom pozdravit kamarády a vyzvednout slivovici.

„Venku bylo nějaké pokřikování z laviček, bylo to vyhecované. I proto jsme chtěli Liberec porazit, vrátit jim prohru,“ říká Poznar.

Bezbranková remíza ale žádnému z týmů nic velkého nepřinesla. Ševci ve FORTUNA:LIZE neuspěli podesáté za sebou, Slovan takřka jistě přišel o účast v Konferenční lize.

Ševci ale bojovností, nasazením a poctivým přístupem rázně utnuli předzápasové řeči o tom, že body přenechají protivníkovi, což se nestalo.

Naopak, domácí to hráčům Slovanu na podmáčeném terénu hodně ztížili, častokrát ho dostali do úzkých. „Tyto spekulace já nemám hrozně rád. Nikdy se nestane, abychom se tady na něčem domluvili. Stoprocentně jsme tomu chtěli zamezit a předejít. Byl to i motor, který nás pak hnal. Vnímali jsme, že nám nikdo nevěří. Proto jsme chtěli dokázat, že na to máme,“ prohlásil.

Moravané ale měli ke třem bodům blíž, favorita místy přehrávali, vypracovali si víc šancí.

„V prvním poločase jsme byli lepší. Hráli jsme velice dobře. Výborně jsme kombinovali, balony chodili rychle od nohy. Měli jsme dobrý pohyb, byli důrazní,“ uvedl Poznar.

„Ve druhém poločase už jsme trošku ztratili postavení, které nám v prvním poločase vycházelo. Liberec využil nějakých ztrát na útočné polovině, v závěru jsme ale měli šance hlavně my,“ připomíná zkušený forvard.

Rušný duel mohl na konci rozhodnout střídající Jawo. Vysoký gambijský forvard nejprve místo střely přihrával, vzápětí po Poznarově asistenci zakončoval zblízka nad.

„To jsou momenty, které týmy z horní poloviny tabulky promění a dají gól. My to nevyřešíme a právě to rozhoduje o výsledku,“ uvědomuje si Poznar.

Hlavně situace z 84. minuty volala po gólu. „To měl být gól,“ ví zlínský útočník. Spoluhráči z Afriky ale zahozenou tutovku rozhodně vyčítat nebude. „Jsme jeden tým, může se to stát komukoliv. Musíme na tom pracovat dál,“ říká.

Poznara promarněná příležitost mrzí i proto, že to byl právě on, kdo Jawovi před libereckou branku přihrál. Neměl střílet? „Dostal jsem dobrý balon, pohlídal si ofsajd. Viděl jsem, že je sám a že když mu to dobře dám, tak dá gól. Měl před sebou prázdnou bránu,“ vybavuje si zpětně.

Ševci tak ztratili další body a v tabulce zůstávají čtrnáctí. Na výhru čekají od 13. března, v posledních deseti duelech brali jen tři body.

„Sérii neřeším. Samozřejmě mě mrzí, že prohráváme, Výhru sice nepotřebujeme, ale pro osobní pocit by byla fajnová,“ souhlasí.

Nepovedené jaro zakončí za týden v Uherském Hradišti, v derby se pokusí sejmout Slovácko, pokazit mu pohárové oslavy i konec historické sezony.

„Z posledních dvou zápasů jsem chtěl čtyři body. Věřil jsem, že vyhrajeme už proti Liberci. Nestalo se, a tak si půjdeme výhru v derby,“ vzkazuje regionálnímu rivalovi.

I když ani jednomu z týmů o moc nepůjde a do hlediště smí jen dvacet procent kapacity, třaskavý duel bude mít náboj. „Je to pro nás nesmírně důležitý zápas. Prestižní utkání pro hráče, fanoušky i celý kraj a podle toho se na něj budeme připravovat,“ dodává bojovně.