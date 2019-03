Zkušený třicetiletý fotbalista byl nejprve dodatečně potrestán disciplinární komisí zákazem činnosti ve dvou ligových zápasech za úder loktem v utkání na Baníku, čtvrteční noc zase prozvracel a v pátek vůbec netrénoval.

Naštěstí nevolnosti ustoupily a důrazný forvard zařídil výhru ševců nad Pražany.

„Sebevědomí roste. Jsem rád, že na mě trenér Pivarník sází a že přicházejí góly a hlavně výhry. Po dlouhé době jsme zvítězili doma, kde se prostě bodovat musí. Doufejme, že zapomeneme na zlínská jara, které tady byla předtím. Že je ze sebe setřeseme a letos to bude úplně něco jiného,“ věří Poznar, který se nyní chystá odvolat proti disciplinárnímu trestu.

„Snad to změní a dostanu jenom podmínku,“ doufá klíčový muž zlínské sestavy.

Jak byste popsal rozhodující moment v nastaveném čase?

Balon se dostal k Markovi Hlinkovi, který dal centr do šestnáctky. Já jsem chtěl jít po míči, ale Honza Holenda mě zatáhl. Byl to faul.

Na penaltu jste byl určený? Říká se, že faulovaný hráč by neměl jít…

Vždycky jsme byli domluvení s Lukášem Železníkem, že když je jeden z nás faulovaný, půjde kopat ten druhý. On ale na hřišti nebyl, a jelikož jsem na hřišti jeden z těch zkušenějších, vzal jsem to na sebe. Penalty jsem v týdnu trénoval. Jsem rád, že mi vyšla, že jsem ji proměnil a vyhráli jsme.

Ale na tři body jste se docela nadřeli, že?

Celkově to byl docela otevřený fotbal. Dukla chtěla hrát, takže se nám otvíraly prostor. Měli jsme dost šancí. Nakonec se rozhodovalo až v závěru. Dukla mohla výsledek zvrátit na svoji stranu, mohla vyhrát, ale na druhé straně jsme pak my dali z penalty gól. Body máme my.

Trenér Pivarník po předcházejících zápasech žehral na koncovkou. I proti Dukle jste neproměnili dost příležitostí. Jak to, že se vám tutovky stále nedaří proměňovat?

Je pravda, že šancí jsme měli docela dost. Ale chyběl nám klid v koncovce. Pokud nedáme gól, nemůžeme se divit, že stav je takový, jaký je. Proměňování šanci dál zůstává naším kamenem úrazu. Je potřeba na tom dál pracovat, aby to v dalších zápasech bylo lepší.

Vy jste se nachomýtl i u první branky Fastavu. Jak jste viděl vlastní gól Dukly?

Brance předcházel krásný balon na Petra Buchtu, který to bravurně dal do šestnáctky. Já jsem se tam rval s Ostojičem, který si to tam lupl.

Co říkáte na rozhodnutí disciplinární komise. Štve vás hodně, že si dva zápasy nezahrajete?

Za mě je to trošku smutné rozhodnutí, protože v tom nebyl žádný úmysl. Mešaninov mě fauloval, já jsem se chtěl od něj odtrhnout, bohužel to vypadalo blbě, což přiznávám. V reálu to ale tak nebylo. Rozhodnutí disciplinárky mě mrzí, ale budu se odvolávat, protože s tím nesouhlasím. Podle mě je přísné. Uvidíme, jak to dopadne.

Jak je možné, že jste mohl s Duklou hrát?

Protože disciplinární komise vydá nějaké rozhodnutí, ale ještě nenabilo právní moci. Vypadá to, že se to teďka bude řešit. Nemám s tím ale žádné zkušenosti. Nikdy jsem nebyl vyloučený, dostávám i relativně málo žlutých karet. Je to pro mě něco nového.

Pojedete se obhajovat do Prahy?

Nevím, jak to je, ani kdy je zasedání. Chtěl bych se však obhájit sám, ale nikdy jsem tam nebyl. S tím má možná zkušenosti Tomáš Řepka nebo Milan Baroš, který tam taky byl párkrát. (úsměv) Asi mu zavolám a probereme to. Ale ne, je to vážná věc. Budu se to snažit řešit, jak nejlépe umím. Cítím se nevinný.

Měl jste kvůli trestu o to větší motivaci. Že to může být váš na delší dobu poslední zápas?

Popravdě řečeno, mám za sebou hektický týden. Ve čtvrtek v noci jsem se asi čtyřikrát pozvracel, v pátek jsem vůbec netrénoval. V sobotu jsem se ale cítil už dobře, takže jsem se spíš soustředil na to, abych zápas zvládl. Ke konci už mi docházely síly, což bylo na výkonu znát. Ale jsem rád, že jsme potvrdily body z Baníku.

Na hrotu útoku hrajete sám. Jak vám to vyhovuje?

Nám vyšel zápas s Baníkem, nebyl důvod cokoliv měnit. Nyní v tomto rozestavení budeme pokračovat a ještě více ho pilovat.