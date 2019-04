Dodatečný disciplinární trest si odseděl, po dvou zápasech se znovu vrátil do sestavy Fastavu a na trávník. A i když byl nejnebezpečnějším hráčem Zlína a na hrotu útoku dřel pro tým, stejně jako zbytek hostujícího týmu zase neskóroval. Ševci prohráli v Karviné 0:2 a dál si komplikují situaci ve FORTUNA:LIZE.

„Oba týmy hrají o hodně, oba jsme to chtěli zvládnout. Nepovedlo se to. Některé naše věci v zápase nejsou ideální, to si musíme přiznat. Na druhé straně jsme měli šance, které jsme měli proměnit, to nás stálo lepší výsledek. Musíme tohle zvládat líp,“ ví Poznar.