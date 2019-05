Zkušený třicetiletý fotbalista ale na budoucnost nemyslí. Soustředí se jenom na nedělní odvetu v Olomouci.

Ševci první semifinálovou bitvu se Sigmou zvládli, po domácí výhře 1:0 jsou v psychické výhodě. Devadesát minut na Andrově stadionu však může být pekelně dlouhých.

„Čeká nás hodně náročný zápas. Sigma na jaře i v posledním zápase ukázala velkou sílu. Bude to velký boj. Pokud chceme uspět, musíme hrát stejně náročně jako doma a jít za hranici sebeobětování,“ ví opora Fastavu.

Ševci věří, že mohou přes mírně favorizovanou Olomouc přejít. „Může to vyjít,“ je přesvědčený Poznar.

Ale také už v pondělí mohou na dovolenou. „Ve fotbale je všechno možné. Nikdo si nemyslel, že by Barcelona mohla na Liverpoolu prohrát 0:4. Takže Olomouc může předvést takový výkon, že nás třeba smázne. Anebo se jí zápas nemusí povést,“ přemítá.

„My si ale konec sezony nepřipouštíme. Chceme zabojovat o Evropu a přes Sigmu přejít,“ přidává odhodlaně.

Klíčem bude brzy neinkasovat, do další fáze nadstavbové části může zlínské fotbalisty posunout vstřelený gól.

„Uhráli jsme nulu, což je hrozně důležité. Jsme v mírné výhodě. Olomouc je ale silné mužstvo. Máme k ní respekt, protože jsme ji porazili po dlouhé době,“ připomíná.

Trenér Kameník tým na odvetu pečlivě připravuje. Dá se však očekávat, že taktika bude podobná jako před týdnem na Letné. „Oba týmy se znají. Záleží na trenérovi, zda něco na soupeře vymyslí,“ říká Poznar.

Ševci se na Hané pokusí napodobit domácí výkon.

„Musíme věřit tomu, že jsme schopní udeřit, vstřelit gól a zkomplikovat Olomouci situaci. Taky bude záležet na tom, jak k tomu domácí přistoupí. Určitě se nás pokusí hned na začátku střetnutí zmáčknout,“ očekává Poznar nápor protivníka. „My musíme vydržet a proměnit šance, které Sigma u nás nedala,“ přidává.

Zatímco v pátek na Letné scházeli Fastavu Hronek, Džafić, Bartošák nebo Vyhnal, před nedělní odvetou se marodka vyprazdňuje. „Je to pozitivní zpráva. Hráči, kteří měli zdravotní problémy, se postupně zapojují do tréninku. Vypadá to s nimi dobře,“ těší Poznara.

I když se nový hrací model FORTUNA:LIGY některým nelíbí, zlínskému útočníkovi se hlavně play-off zamlouvá. „Je to něco nového, zajímavého, má to šmrnc,“ míní.

Nejen zkušenému forvardovi se dvojzápas s jedním soupeřem docela zamlouvá. Skupina o záchranu je ale podle Poznara nespravedlivá a nešťastná.

„Je hrozná. Znevýhodňuje některé týmy. Buďme rádi, že v ní nejsme,“ oddychl si třicetiletý fotbalista.

Naopak souboje o titul mají pořádné grády.

„Zápasy mají obrovskou kvalitu, náboj. Každý může obrat každého a závěr sezony zamotat. Slavia teď ztratila, Plzeň z toho může těžit,“ cítí.

Poznar stále patří Viktorii, ale co bude po sezoně, netuší.

„Asi se to nyní řeší, ale nemá cenu na to myslet. Já se tím nezaobírám. Rozjede se to až po sezoně. Nyní se soustředím na nejbližší duel,“ říká.

V létě ale moc prostoru nebude. Dovolená letos bude hodně krátká, neboť další soutěžní ročník startuje už druhý týden v červenci.

„Osobně mi to přijde docela nešťastné. Každý sportovec by měl dostat nějaký čas na odpočinek. I fotbalisté hrající světové soutěže mají měsíc volno,“ připomíná Poznar.

„Vím, že ve Francii, Anglii nebo Německu hrají skoro celou zimu, i přes Vánoce, ale my na to nejsme nachystaní. Stadiony ani trávníkem. U nás by nebyl fotbal tak kvalitní. Takže moc dělat nemůžeme. Volna bude minimum. Člověk to bude muset skousnout a jet dál v nastavených kolejích,“ zakončuje povídání.