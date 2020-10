Zkušený útočník si na legendárním stadionu Hampden Park v Glasgow ve dvaatřiceti letech odbyl nečekanou reprezentační premiéru. Dres národního týmu navlékl v zápase Ligy národů proti Skotsku. I když český výběr v přímém souboji o první místo podlehl domácím Skotům 0:1, opora Fastavu bude na svůj debut dlouho vzpomínat.

„Splnil se mi klukovský sen. Je to jedna z největších met, které fotbalista může dosáhnout. Zápas proti Skotsku řadím hodně vysoko. I když rekapitulovat budu až po skončení kariéry, utkání za reprezentaci je pro mě momentálně nejvíc. Nikdy jsem ani nedoufal, že bych si mohl za národní tým zahrát, teď se mi to povedlo. Mám za sebou skvělý zážitek, který vstřebávám ještě teď,“ přiznává.

Kolik lidí vám po premiéře gratulovalo?

Bylo jich dost. Hlavně mi psali přátelé a nejbližší rodina. Všichni mi samozřejmě udělali velkou radost tím, že na mě mysleli a povzbuzovali mě. Někdy je dobré vědět, že stále máte u sebe kamarády, kteří vám přejí úspěch.

Ozvali se i spoluhráči ze Zlína?

Taky mi napsali. Někteří říkali, že to ještě probereme, až se vrátím zpátky. Mají na mě nějaké otázky. Zajímá je, jak to všechno probíhalo. Uvidíme se v pátek, takže se o tom pobavíme.

Čekal jste, že byste si někdy mohl zahrát za reprezentaci? Kdy jste do národního týmu měl nejblíž?

Asi po příchodu do Plzně. Z Viktorky je přece jenom do reprezentace blíž než třeba ze Zlína. Kdybych hrál lépe, mohl jsem dostat šanci. Bohužel se mi nedařilo, naopak Michael Krmenčík hrál dobře, takže se do reprezentace dostal. Klidně to ale mohlo být opačně. Bohužel jsem nikdy neměl oslnivou formu, abych mohl pomýšlet na reprezentaci. I teď to byla spíš shoda náhod, několika okolností. Vždyť spousta hráčů byla zraněných, měla pozitivní test na covid-19. Jsem rád, že když se zužoval výběr záložního národního týmu, ukázali trenéři i na mě. Bylo to pro mě jako ve snu.

Jak jste si nečekanou premiéru užil?

Když jsem tam přicházel, byl jsem nervózní. Nevěděl jsem, jak to bude vypadat, o jaký level výš to je. Nervozita však ze mě brzy opadla. Hned na prvním tréninku jsem zjistil, že kluci jsou dobrá parta. I servis okolo byl vynikající. Člověk do týmu bez problémů zapadne. Spoluhráči mě přijali dobře.

A pocity těsně před střídáním?

Když jsem šel na hřiště, už jsem nervozitu kupodivu necítil. Bylo to tím, že jsem šel hrát za stavu 0:1. Chtěl jsem pomoct výsledek zvrátit a zápas otočit. Měl jsem velkou touhu. Bohužel odhodlání na konci vystřídalo zklamání. Byl jsem smutný, že se nám na konci nepodařilo alespoň vyrovnat. Šancí jsme měli hodně. Jinak to byl pro mě zážitek. Velká čest nastoupit po boku takových fotbalistů.

Nebylo vám líto, že se na krásném stadionu hrálo bez diváků?

Trošku jo, na druhé straně pokud by nebyla tahle divná doba, tak bych v reprezentaci nebyl. Ale stadion je nádherný. I když je stařičký, má něco do sebe. Úplně z něj dýchá obrovská historie. Určitě by bylo lepší, kdyby lidé mohli do hlediště a vytvořili pravou anglickou atmosféru. I bez diváků jsem si první start za českou reprezentaci užil. Musím si toho vážit a být za to vděčný.

Byla výhoda, že v týmu byli i bývalí hráči Zlína Ondřej Čelůstka s Filipem Novákem?

Je pravda, že z týmu jsem znal dost kluků. Buď jsem v minulosti nastupoval proti nim, nebo hrál s nimi. Ať už to byl Tomáš Vaclík, Filip Novák nebo Ondra Čelůstka. Právě zlínská klika mi pomohla nejvíc. Vždy, když jsem něco potřeboval, tak jsem se na kluky obrátil. Jsme kamarádi, známe se dlouho. Jsem rád, že tam byli. Díky nim jsem to měl určitě jednoduší.

Taky jste znal trenéra Chytrého, že?

Ano. On mě trénoval v dorostu Zlína. Máme spolu výborný vztah. Známe se. Vím, jaký je to člověk, trenér. Jsem moc rád, že jsem ho tam potkal. Určitě patří mezi lidi, co má na mém startu taky zásluhu. Celkově se to dobře sešlo. (úsměv)

Jak jste snášel tvrdá opatření?

Je pravda, že byla ještě přísnější než v lize. Co jsem tam byl, tak jsem dohromady podstoupil tři testy na covid-19. Takže kluci, kteří absolvovali celý reprezentační sraz, mohl mít za sebou snad sedm testů, což už je docela dost. Byl by zázrak, kdyby z týmu nikdo nevypadl. Koronavir je všude kolem nás, nikdo neví, kdo to chytne. Většina hráčů ani neměla žádné příznaky. Co vím, tak i Skotové měli nějakého pozitivně testovaného hráče. Jinak na pokoji jsme byli každý sám, což je ale i při ligových výjezdech. Všude na hotelu byla dezinfekce, ve vnitřních prostorech jsme museli chodit v rouškách.

Kdy se připojíte ke zlínskému týmu? Jste rád, že můžete trénovat v klubu normálně?

Po návratu domů jsem podle nařízení hygieny musel absolvovat další test na covid-19. Naštěstí byl negativní, takže se v pátek budu hlásit ve Zlíně. Jsem rád, že můžeme normálně trénovat. Přijde mi to až absurdní, že i když jde fotbal takovým příkladem ostatním, stejně hrát nemůžeme.

Štve vás hodně, že je liga nyní zastavená?

Nechápu to. Pořád jsme se testovali, za celý podzim snad až na jeden zápas Příbrami, nebyl víceméně žádný problém. Přesto by se se najednou mělo přestat hrát a trénovat pouze v šesti, což je podle mě úplně mimo mísu. Hodně s těmito opatřeními nesouhlasím, ale vím, že s tím nic nenadělám. Doufám, že se začne brzy hrát. Byla by velká škoda, kdyby byla sezona dlouhi přerušená.

Věříte, že se FORTUNA:LIGA rozjede hned na začátku listopadu?

Tajně jsem doufal, že fotbal dostane výjimku a začne se i dřív. Mohli jsme hrát alespoň bez diváků. Bohužel takto se jedno kolo posunulo, což je docela problém, protože zápasů je hodně a volných termínů málo. Ještě hůře na tom jsou Sparta, Slavia a Liberec, kteří hrají evropské poháry. Věřím, že to dopadne dobře dopadne a začne se hrát co nejdřív. Nejpozději na začátku listopadu, hned po konci nouzového stavu.