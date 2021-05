Fotbalisté Zlína loni v srpnu promarnili nadějné vedení a se Slováckem nakonec doma padli 1:2.

Po slušném podzimu pak přišlo klasické jarní trápení, které ukončí až sobotní třaskavá bitva v Uherském Hradišti, kam ševci zajíždějí z pozice čtrnáctého týmu FORTUNA:LIGY a při oslavách domácího výběru budou v roli hlavních komparzistů.

„Oba týmy mají jasně danou pozici. My jsme se zachránili, Slovácko se dostalo do pohárů, prožívá velmi vydařenou sezonu. Možná je dobře, že je derby až na konci sezony a nikdo není pod nějakým tlakem. My každopádně chceme potěšit sebe i fanoušky, přerušit nepříznivou sérii a konečně zažít pocit vítězství,“ říká kapitán a nejlepší střelec Fastavu Tomáš Poznar.

Autor devíti letošních branek se na derniéru těší. I když Zlíňané čekají na výhru od 13. března, kdy doma skolili České Budějovice, na rozjetého soupeře si i přes předcházející nezdary věří.

„Pro nás je to na závěr velmi atraktivní utkání, na které se důkladně chystáme. Chceme předvést poctivý a koncentrovaný výkon,“ burcuje zkušený dvaatřicetiletý forvard.

I když rozdíl mezi oběma týmy, ať už postavením v tabulce, získanými body nebo aktuální formou, je propastný, hosté se jako outsider necítí. „Před pár lety to zase bylo opačně. My jsme hráli poháry a Slovácko o záchranu,“ připomíná.

Nyní je to každopádně zase naopak. „Soupeř udělal velký progres. Slovácko mělo fantastickou sezonu, určitě je největším překvapením ligy. Hrálo výborně a zaslouženě se dostalo do pohárové Evropy,“ sportovně uznává Poznar.

Úspěch rivalovi přál, gratulovat však bude protivníkovi až po zápase. „Na jedné straně jsem rád, že se zase objevil nějaký moravský tým, který dělá problémy špičce tabulky, na druhé straně nyní na to nehledíme. V derby se všechno maže. Chceme to ukopat, soupeře udolat,“ burcuje zlínský odchovanec a patriot.

Jednoduché to mít ale ševci rozhodně nebudou. Celek z Uherského Hradiště letos překonal snad všechny dosavadní klubové rekordy, s historickým bodovým ziskem skončí čtvrtý. Tak vysoko nikdy dřív nebyl!

„Je to hlavně zásluha vynikajícího trenéra Svědíka, který má velkou kvalitu,“ vyzdvihuje architekta slováckého úspěchu Poznar. „Měl jsem možnost s ním mluvit. Cítím z něho profesionalitu, velký zápal do fotbalu. Má kvalitní výběr hráčů,“ vyzdvihuje zlínský útočník.

Kouče Slovácka přirovnává ke zkušenějšímu kolegovi Vrbovi. Ex-reprezentační trenér rovněž kdysi dokázal z odložených hráčů Sparty poskládat v Plzni skvělý mančaft.

„Také trenér Svědík udělal velkou práci s hráči, kteří nejsou tak známí, přesto hrají velice dobrý fotbal,“ oceňuje. „Mají dobrou osu. Petržela, Daníček Havlík, Kliment, oba stopeři Kadlec s Hofmannem. Všechno si to sedlo. Vytvořili dobrou partu,“ vnímá.

Ševci se letos na konkurenta dívali z velké dálky. I kvůli nevydařenému jaru na Letné skončil trenér Páník, jehož místo zaujal povýšený kouč juniorky Jan Jelínek.

Devětatřicetiletý debutant v nové roli získal jeden bod, mužstvo ale na konci sezony pozvedl, což ukázal poslední duel s Libercem.

„Trenér Jelínek mě překvapil. V minulosti jsem s ním hrával. Byl to řízný a běhavý levý obránce. Nikdy nechtěl prohrát, což mu zůstalo. Líbí se mi, že je hodně učenlivý, dost věcí má načtených. Trénoval Luhačovice i béčko, jeho zkušenosti se začínají projevovat,“ je přesvědčený Poznar.

Podle něj to Jelínek zvládá velice dobře. „Má k tomu pokoru, což je hlavní,“ míní.

„Na tým má velice dobrý vliv. Věci, které chce hrát, z tréninku postupně přenášíme do zápasu. Něco už se objevilo s Libercem. Společně s dalšími staršími kluky mu chceme pomoct. Vnímám, že po těch nezdarech se celá kabina semkla,“ pronesla opora Fastavu.

Na to, že by devětatřicetiletý kouč zůstal u týmu a zlínské fotbalisty vedl i v příští sezoně FORTUNA:LIGY, nemyslí. „To je otázka na vedení, ale podle mě se posunul, trenérsky vyzrál. Je to v jeho možnostech,“ soudí.

Také zlínský útočník cítí, že mužstvo potřebuje doplnit především na hřišti. „Některým klukům končí smlouvy, asi odejdou, ale jiní by mohli zůstat. Věřím, že máme nějakou sílu, takže kdyby se kádr udržel a ještě by se trochu posílil, jsme schopní na další sezonu vytvořit kvalitní tým, který bude na tom lépe než minulé dvě sezony. Rozhodně bychom chtěli být ve vyšších patrech tabulky,“ říká.

Nad novým ročníkem ale zlínská osmaosmdesátka ještě nepřemýšlí. V hlavě má poslední šichtu, po které následuje krátká dovolená.

„Volno využiji hlavně k tomu, abych si odpočinul a dobil baterky. Tělo si zaslouží odpočinek, i když už na dovolené budu přemýšlet nad další sezonou, abych se na ni dobře připravil,“ zakončuje povídání dvaatřicetiletý útočník.