Poznar podepsal v Trnavě smlouvu do konce sezony. Už odletěl na Maltu

Tak už je to oficiální. Útočník Tomáš Poznar se stal třetí zimní posilou fotbalistů slovenské Trnavy. Ve Spartaku, kde podepsal smlouvu do konce letošní sezony s možností opce, by měl nahradit Ďuriše s Ristovskim, kteří po podzimu odešli do zahraničí.

Fotbalista Tomáš Poznar posílil slovenskou Trnavu. | Foto: FC Spartak Trnava