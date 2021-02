Zachytil přihrávku hostujícího gólmana Diviše a míč bez váhání nekompromisně poslal ke vzdálenější tyči.

Osmá trefa nejlepšího střelce Fastavu v sezoně ukončila střelecký půst jeho týmu po 337 minutách, ševci díky zkušenému forvardovi utnuli sérii deseti zápasů bez výhry, Středočechy sejmuli 2:1 a vzdálili se nejvíce namočeným soupeřům. „Máme radost, že jsme zase zažili ten opojný a příjemný pocit, v kabině si zakřičeli. Výhra přišla v pravý čas,“ uvědomuje si dvaatřicetiletý Poznar.

Jak moc se vám po výhře nad Boleslaví ulevilo?

Na zápas jsme se zaměřili. Věděli jsme, že je pro nás nesmírně důležitý. Chtěli jsme soupeři, který se nachází v tabulce pod námi, odskočit. Taky jsme chtěli konečně začít pocit vítězství. Tohle jsme splnili a máme z toho velkou radost. I předvedený výkon byl dobrý. Hráli jsme jako tým, takto to mělo vypadat i v minulých zápasech. Bodovali bychom i v nich. Je to škoda, ale jsem rád, že jsme to zvládli.

Budete teď hrát ve větším klidu?

To ne. Je super, že jsme vyhráli, ale byla by chyba, pokud bychom se uspokojili. Trošku si odpočineme, pokusíme nabrat síly na zápas v Olomouci. Pokud proti Sigmě navážeme na výkon ze středy, můžeme uspět i tam. Je potřeba se připravit i na další zápasy a hrát stejně jako proti Mladé Boleslavi, kdy to sneslo velké měřítko.

Pohled na tabulku je ale příjemnější, ne?

Je pravda, že jsme odskočili spodku a hlavně jsme se dotáhli na týmy před sebou. Je to dobře, ale musíme v tomto výkonu pokračovat dál. Když se série neustále natahovala, nebyli jsme z toho nadšení. Toto nám pomůže.

Pojďme k vašemu gólu. Tušil jste, kam brankář Diviš míč pošle?

Dost jsme se tomu věnovali. Na videu jsme viděli, jak soupeř postupuje při zakládání útoku. Takto už jednou chyboval doma s Plzní, i my jsme toho využili. Vypíchl jsem mu to, nakonec jsem to i sám zakončil. I když dopředu jsem moc jít nemohl, protože už jsem „vařil“. Jsem rád, že mi síla zbyla alespoň na kvalitní střelu, která zapadla do brány.

Zakončení ale vypadlo suverénně …

Mířil jsem tam, ale někdy se stane, že míč sjede a letí tři metry vedle. Tentokrát mi to ale sedlo skvěle a balon zapadl úžasně do brány. Já jsem spokojený. (úsměv)

Trefil se i Dramé. Takto to střílí i na tréninku?

Youba má zakončení velice dobré. Spíš má rezervy v mezihře. Když ji ale vyladí, jeho výkon bude ještě daleko lepší. Jedna střela šla vedle, pak přišlo břevno a nakonec krásný gól. Toto je jeho silná stránka, kterou využil na sto procent.

V prvním poločase jste se jej zastal. Co jste mu po jedné z chyb říkal?

Nechtěl jsem, aby propadal do nějaké skepse. Prostě před šancí Škody udělal chybu, kterou soupeř nepotrestal. Říkal jsem mu, aby si pořád věřil, aby měl sebedůvěru. Aby měl hlavu nahoře, i když udělal chybu.

Co říkáte na zahozenou tutovku Škody za stavu 1:0?

Viděl jsem, jak se to k němu vyvalilo a skočilo na pravou nohu. Jak to šlo vedle, tak jsem si na půlce trošku zapumpoval, protože to byla tisíciprocentní šance. Jsem rád, že to nedal a skóre nesrovnal. Levačkou by se asi nemýlil, tu má velice dobrou, kvalitní. U leváků je historicky dané, že mají druhou nohu slabší. Zaplať Pánbůh, že to Michalovi uskočilo a šlo to vedle. Byl tam sám, byl to jasný gól.

Máte jako útočník pro jeho selhání pochopení?

V tréninku se mi to stalo několikrát. Když to vyjde do zápasu, je to ještě větší smůla. Kdybych se podíval zpátky na nějaké sestřihy, možná jsem sám nedal daleko větší šance. Je smutné, mohl týmu pomoct.

Překvapuje vás, že Boleslav se tak trápí a nevyhrává?

Když se podívám na jejich kádr, jsou tam samá skvělá jména. Někteří hráči ale možná nejsou zvyklí hrát o záchranu. Boleslav nemá špatný herní projev, ale moc neboduje. Je to zvláštní. Čekal bych, že budou výš.

Přispělo k týmovému výkonu i jarní počasí?

Ano, taky, ale terén pořád není v optimální kondici. Po zápase se Spartou to nešlo dát nějak geniálně dohromady, ale tím, že jsme na trávníku kromě zápasu i jednou trénovali, věděli jsme, co nás čeká. Poradili jsme se s tím víc než Mladá Boleslav, které to tam skákalo a v rozehrávce dělala chyby.