ROZHOVOR/ Značnou část podzimu vynechal kvůli nepříjemnému svalovému zranění. Možná proto se zkušený útočník Tomáš Poznar na neoblíbenou zimní přípravu těšil.

„Chuť je velká. Doufám, že se nás bude držet i při těch velkých dávkách, které nyní budeme dostávat,“ usmívá se doléčený třicetiletý fotbalista, který před Vánocemi společně se spoluhráči Lukášem Železníkem a Josefem Hnaníčkem navštívil Turín, kde ve šlágru Série A mezi domácím Juventusem a AS Řím zhlédl v akci hvězdného Portugalce Cristiana Ronalda i českého reprezentačního forvarda Patrika Schicka. „Měli jsme obrovský zážitek,“ září odchovanec Fastavu.



Jak jste si užil zápas Juventusu s AS Řím?

V kabině jsme se o tom s některými kluky bavili, že bychom chtěli vidět Ronalda v dresu Juventusu. Věřili jsme, že třeba přes Zdenu Grygeru se máme šanci tam dostat a vyšlo to. Nakonec nám skvělé lístky sehnal přímo Pavel Nedvěd. Viděli jsme naživo nejlepší světové hráče i to divadlo kolem toho. Byla obrovská škola vidět zblízka, jak funguje takový megaklub. Viděli jsme, jak tam pracují, co dělají. Bylo vidět, že ta úroveň je úplně někde jinde. Ve všem.

Byli jste jenom na zápase, nebo jste navštívili i tréninkové centrum Juventusu?

Viděli jsme zápas, středisko s muzeem i lékařským zázemím. Udělali tam obrovský kus práce. Bylo vidět, že to tam funguje a ne náhodou Juventus sbírá trofeje a získává tituly.



Potkal jste se i s Pavlem Nedvědem?

Ano. Je to obrovská ikona celého českého fotbalu. Já ho strašně moc uznávám. Byl jsem moc rád, že jsem ho mohl vidět na vlastní oči.



Reprezentační útočník Patrik Schick na vás neudělal dojem?

Nastoupil, ale v tom zápase to měl moc těžké, protože Bonucci i Chiellini hráli fakt super. Juventus byl v utkání lepší a zaslouženě vyhrál.



A co hvězdný Cristiano Ronaldo? Potvrdil pozici jednoho z nejlepších hráčů planety?

Ronaldo je vítěz od pohledu a tak na mě celý zápas působil. V tom zápase s AS Řím se mu až tolik nedařilo, před utkáním avizovali, že má nějaké zdravotní problémy. Přesto se dostal asi do tří gólových šancí, což je jeho největší síla. Jakmile se naskytla možnost ohrozit branku soupeře, tak sepnul na tisíc procent, aby byl u toho! Má instinkt střelce, skvělý výběr místa.



Vraťme se do reality. Jak jste si užil první tréninky v novém roce?

Začali jsme hodně zostra, ale třeba já to potřebuji jako sůl, protože poslední dva měsíce byly takové všelijaké. Laboroval jsem se zraněním a moc nehrál. Přes svátky jsem taky moc nebláznil. Na přípravu jsem se těšil. Vím, že všichni dřinu potřebujeme. Máme velkou motivaci na jarní část sezony, podle toho taky vypadal první trénink.



Takže chcete zůstat v elitní šestce?

To je náš největší cíl. Chceme zůstat v první šestce a poprat se o nejvyšší příčky a hrát na jaře velké zápasy.



Už jste stoprocentně fit, nebo máte ještě nějaké úlevy?

Nechci to zakřiknout, ale cítím se fit. Proto jsem taky všechno dělal naplno. Přes svátky jsem měl i nějakou virózu, ale to k zimě patří.



K lednu patří také sníh a mráz. Podmínky na trénování nebyly zrovna ideální, že?

Říkal jsem si, proč nehraji fotbal trochu líp. Mohl jsem být třeba ve Slavii a letět do Španělska na soustředění. (smích) Ale ne, ve Zlíně jsem rád. Prostě je to tady tak nastavené, že je v plánu pouze jedno zahraniční soustředění. V Turecku už to má Zlín zajeté. Beru to jako realitu.



Ale do Turecka se těšíte, ne?

Tam se těším. Hlavně kvůli normální přírodní trávě a také proto, že už bude příprava finišovat.



Musel jste se o Vánocích třeba hlídat v jídle?

To ne. Vánoce jsem si užil náramně. Byl jsem s rodinou, s přáteli. Byla i nějaká dovolená, výlety. Z tohoto pohledu to bylo skvělé. Byl to nesmírně příjemně strávený čas. Na konci volna už jsem ale zase dostával chuť do tréninku, takže svátky posloužily dobře. Každopádně pauza ale přišla vhod.