V nadcházející sezoně by jednatřicetiletý fotbalista cifru ještě rád přikrášlil.

„Motivaci mám velkou. Moc o tom nebudu mluvit, ale asi je to všem jasné. Kdyby tam bylo dvouciferné číslo, bylo by to pecka. Deset gólů je taková meta, které bych chtěl dosáhnout. Je to můj cíl, aby to tam jednoho dne bylo,“ přiznává Poznar v rozhovoru pro klubový web.

Začít plnit svoji vytouženou metu může už v sobotu, kdy ševci na Letné přivítají Slovácko. Třeskuté derby je letos na programu hned v prvním kole. „Pro oba celky je to těžký, ale hodně pikantní zápas. Moc se na něj těším. Derby má vždycky svoje kouzlo,“ ví Poznar.

Tomu je jedno, že se s rivalem potká hned v úvodu sezony.

„V soutěži není slabých soupeřů a vybírat si by bylo moc rozhýčkané. Los nám to určil takhle a my se na zápas musíme kvalitně připravit, protože v posledním derby u nás na Letné jsme sice vyhráli, ale Slovácko mělo více ze hry,“ připomíná. „Musíme být koncentrovaní hned od začátku soutěže a počítat s tím, že to bude tvrdý boj od statného začátku soutěže,“ burcuje.

Nádstavbu neuznávám, nelíbí se mi

Podle Poznara není potřeba novým hráčům v kabině Fastavu dlouze vysvětlovat, co pro fanoušky souboj s krajským rivalem znamená. O důležitosti střetnutí prý všichni na Letné dobře vědí.

„Tento zápas pro celý klub hodně znamená. Derby se rovná nejlepším ligovým zápasům a je potřeba se na něj poctivě a kvalitně připravit. Hlava musí být nachystaná, že tento zápas je jiný, než ostatní, protože fanoušci z obou táborů mají velká očekávání,“ připomíná.

V sobotu ho ale přímo na stadionu uvidí jen 1430 diváků. Víc fanoušků se na Letnou kvůli přísným hygienickým opatřením nedostane.

„Jsem přesvědčený, že kdyby pravidla neomezovaly plnou kapacitu stadionu, tak by bylo plno,“ míní Poznar.

Letošní ročník ale bude kvůli přetrvávající pandemii hodně specifický. Nový je i ligový model. V nejvyšší soutěži se vůbec poprvé přestaví osmnáct týmů, nadstavbová část odpadla, hrát se bude dvoukolově.

„Líbí se mi to. Myslím si, že by to takhle mohlo zůstat napořád,“ přeje si jednatřicetiletý forvard.

„Čeká nás čtyřiatřicet zápasů, což je velká porce. Budou sestupovat tři týmy, takže je to ošemetné a netřeba si s tím zahrávat. Nadstavbu ale moc neuznávám, nelíbí se mi. Jsem radši, když se to natvrdo rozsekne v základní části po dané porci zápasů. V tomto jsem absolutně pro,“ prohlásila opora Zlína.

Jsme jen nějaké jejich zboží

Co se mu také vůbec nelíbí, je testování na covid-19 před každým zápasem. I když chápe, že zdraví hráčů je na prvním místě, přístup funkcionářů ho zaskočil.

„Jsem překvapený, že kluby přistoupily na to, že si to budou platit z vlastní kapsy. Ale když se na tom domluvily, tak do toho nebudu kecat, to je jejich věc,“ pravil.

Ani Ligovou fotbalovou asociaci moc komentovat nechce.

„V době po koronaviru ukázala, že některá jejich rozhodnutí jsou pro hráče spíše přítěží a vůbec se na ně nebere ohled. Jsme jen nějaké jejich zboží a mrzí mě, že jdou jen za vidinou peněz,“ všímá si Poznar.