Už je to jasné, kapitán nepřijde. Bývalý útočník a odchovanec Tomáš Poznar fotbalisty Zlína v zimní pauze neposílí. Zkušený pětatřicetiletý forvard moc stál o návrat do mateřského oddílu, dres ševců ale nosit nebude.

Zkušený útočník Tomáš Poznar po konci v polském klubu Termalica Nieciecza bude hrát za Trnavu. | Foto: se svolením Tomáše Poznara

Po konci v polské Termalice se na smlouvě dohodl na Slovensku, po více než deseti letech bude hrát za Trnavu, ve Spartaku v nejbližší době podepíše smlouvu.

Bývalý útočník Plzně nebo Ostravy by se tak mohl představit na Tipsport Malta Cupu, který startuje už ve středu. Trnava je jedním z účastníků, na ostrově ve Středozemním moři postupně vyzve Olomouc, Austrii Vídeň a Hradec Králové.

Navíc pobyt na Maltě si jako jediný z týmů prodlouží a v lepších klimatických podmínkách další týden absolvuje kondiční soustředění.

Poznar by měl vítanou posilou Spartaku do útoku. V Trnavě už v minulosti hrával, na podzim 2013 ve slavném klubu půlroku hostoval.

Pak se ale vrátil do Zlína. Ševcům pomohl k návratu do nejvyšší soutěže, svými výkony si vysloužil přestup do Plzně.

Poslední dva roky byl v Polsku. V Termalice ale vypadl ze sestavy, na podzim příliš nehrál. I když se chtěl vrátit do Zlína, kterému chtěl pomoct k záchraně ve FORTUNA:LIZE, s vedením ševců se nedohodl.

„Ševci, abych předešel debatám a spekulacím. Moc jsem se chtěl vrátit do Zlína, domů. Nicméně Zlín se vydává cestou mladších hráčů, což vlastně i chápu a respektuju! Samozřejmě nadále fandím a věřím, že Zlín bude dál pod Broňou Červenkou šlapat," napsal v prohlášení.