„Je to fajn, klidně jsem mohl dát i dva góly. Z osobního hlediska jsem tomu rád, ale hodně to hatí nepříznivý výsledek, který mě vůbec netěší,“ přiznal po nedělním nepovedeném střetnutí nejlepší střelec Fastavu.

Jednatřicetiletý forvard se prosadil hned v 16. minutě, kdy perfektně zužitkoval přihrávku kapitána Jiráčka.

Ševci věřili, že zápas zvládnou. Nahrával jim i fakt, že pokud Poznar v této sezoně skóroval, Moravané ani jednou neprohráli.

Po šesti výhrách a dvou remízách to ale poprvé neplatilo.

Zkušený útočník se sice na Stínadlech prosadil, ale Zlíňané stejně o vedení přišli a nakonec i kvůli hattricku Řezníčka na severu Čech vysoko prohráli. „Do toho druhého gólu, po kterém jsme se sesypali, to bylo hodně vyrovnané. Hra se přelévala, hrálo se nahoru a dolů. Šance byly na obou stranách. Náš závěr si ale nedokážu úplně vyhodnotit. To se nám nesmí stávat. Kvůli tomu odjíždíme domů s výpraskem,“ povzdechl si Poznar.

Přitom ševci za stavu 1:2 soupeře zatlačili a několikrát zahrozili. Vyrovnání byli opravdu velmi blízko. „Místo toho, abychom proměnili nějakou šanci a vrátili se zpět do zápasu, dostaneme třetí a čtvrtý gól a nakonec to vypadá velice špatně. Výsledek je o ničem,“ pravil zlínský útočník.

Porážka 1:4 ale Fastav tentokrát až tolik nebolí, neboť Karviná nezvládla duel v Olomouci a ševci už nemohou skončit hůře než třináctí. Vyhnou se tak baráži a poslední dva duely mohou odehrát naprosto v klidu.

Podle Poznara zlínští fotbalisté výsledek souběžně hraného utkání na Hané ale neznali. „Nevěděli jsme ho, ani nás to nezajímalo. Chtěli jsme si to uhrát sami“ říká. Po zápase se to samozřejmě se spoluhráči dozvěděl a mohl si oddechnout. „Jsme rádi, že to tak dopadlo,“ přiznal. „Teď chceme dohrát sezonu nějak se ctí a připravit se na další,“ pravil.

Nebude Fastavu proti namočené Karviné a Olomouci scházet motivaci, když má jistotu záchrany? „Myslím, že to bude úplně v pohodě. Tím, že je dobré počasí, si zápasy užijeme. Hlavně doma chceme vyhrát, abychom v posledním zápase potěšili fandy,“ dodal Poznar.