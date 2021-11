Věří, že je reprezentační přestávka nepřibrzdí. Fotbalisté Zlína v posledních třech ligových duelech neprohráli, navíc gólman Rakovan pokaždé udržel čisté konto. Slušnou sérii se ševci pokusí natáhnout i v sobotu v Mladé Boleslavi. V případě dalšího triumfu se mohou bodově dotáhnout právě na Středočechy.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) se v sobotu představí na hřišti Mladé Boleslavi. | Foto: Jan Zahnaš, FC Fastav Zlín

V tabulce nahoru by se rád posunul i zlínský trenér Jan Jelínek. „Doufám, že tak přemýšlejí i hráči. S tímto nechceme být spokojení. Co se týká hry, tam se zlepšujeme. Herní projev, kondice, dokážeme i proti silným soupeřům být nebezpeční. Bodů bych asi ale představoval víc. Myslím si, že na to kvalitu máme,“ uvedl.