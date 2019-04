„Sparta je mužstvo, které nastartovalo opět určitou proměnu. Až na poslední prohru v Mladé Boleslavi se jí to daří. Všechny předcházející jarní zápasy zvládla vítězně, tudíž víme, že nás tam nečeká nic jednoduchého,“ tuší kouč Fastavu Roman Pivarník.

Moravané se pokusí odčinit předcházející zaváhání s Olomoucí i další nezdary, v Generali areně to však budou mít hodně složité.

„Sparta má silné mužstvo. Navíc domácí prostředí jí pomůže. Před vlastními fanoušky je o hodně silnější než v zápasech venku, kde to mají hodně těžké,“ připomíná Pivarník.

Ševci, kteří na pražské Letné naposledy zvítězili v roce 2002, moc dobře vědí, že body jim přinese pouze výkon na hranici možností. „Musíme být hodně aktivní, dobře bránit a využívat šance k přechodu do rychlého protiútoku,“ říká hostující kouč.

Podzimní duel Fastavu vyšel náramně. Zlínští skolili giganta 1:0, odveta bude ale ještě těžší.

„Víme, že Zlín se na duely se Spartou vždycky dobře nachystá. Vzpomínám na podzimní zápas, kdy jsme tam prohráli brankou v závěru. Rozhodně jim tedy máme co vracet. Ale důležité bude, jak se na to připravíme my, musíme se koncentrovat na sebe a na svou hru, tolik neřešit soupeře,“ vysvětluje domácí stoper Lukáš Štetina.

Na jaře se Pražanům výsledkově daří. Borci v rudých dresech ovládli šest duelů za sebou, klopýtli pouze minule na hřišti v Mladé Boleslavi.

„Prohra je vždycky nepříjemná a nic na tom nezmění ani postup v poháru. Ale teď už je to historie, čeká nás další zápas v domácím prostředí, který musíme bezpodmínečně zvládnout,“ burcuje kouč Sparty Zdeněk Ščasný, který soupeře v žádném případě nepodceňuje.

„Jak znám trenéra Pivarníka, čeká nás pracovitý a pohyblivý soupeř s rychlým návratem dozadu a rychlým přechodem do útoku. Ale my hrajeme doma a je potřeba říct, že v poslední době je hlavní otázkou to, jaký výkon předvedeme my, nikoliv soupeř. Tak to bude dnes,“ prohlásil Ščasný.

Před vlastním publikem jsou Sparťané třetí nejlepším týmem.

Ve třinácti duelech prohráli jen jednou. Ševci by si měli dát pozor i na počínání ve vlastním pokutovém území. V poslední třech zápasech totiž Letenští skórovali výhradně z pokutových kopů.

FORTUNA:LIGA, 27. kolo –

AC Sparta Praha (3.) – FC Fastav Zlín (7.)

Výkop: dnes v 18.00, Generali arena

Rozhodčí: Zelinka - Hrabovský, Novák (Matějček)

Ligová bilance: 14-6-7, poslední zápas: 0:1 (85. Jean-David Beauguel), 27. října 2018

Pravděpodobné sestavy: Sparta Praha: Nita - Chipciu, Štetina, Costa, Hanousek - Hložek, Sáček, Frýdek, Kanga, Karlsson - Drchal.

Zlín: Rakovan - Matejov, Bačo, Buchta, Bartošák - Hlinka - Džafič, Jiráček, Podio, Čanturišvili – Vyhnal.

Tip Deníku: 2:0