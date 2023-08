Mají za sebou nejhorší start do ligy v klubové historii, přecházející nezdary ale na Letné už neřeší. Fotbalisté Zlína vyhlížejí nadcházející důležité duely, po třech porážkách do toho chtějí pořádně šlápnout, nula na kontě je vůbec netěší.

Fotbalisté Zlína zahájili letní přípravu na sezonu 2023/2024 | Video: Libor Kopl

Ševci se chtějí odrazit sobotním domácím utkáním s Libercem. Proti nevyzpytatelnému Slovanu se jim v posledních sezonách celkem daří a slušnou bilanci chtějí potvrdit i před vlastním publikem.

„Před námi jsou zápasy pravdy. Teď se ukáže, na co mužstvo má. Pokud se chceme odpoutat od posledního místa, musíme je zvládnout,“ ví dobře zlínský trenér Pavel Vrba.

Jeho tým si zkomplikoval vstup do sezony vysokou porážkou v Karviné, proti Spartě a Slavii to měl velmi složité. Byť proti favoritům i s pořádnou porcí štěstí mohl bodovat, pokaždé vyšel naprázdno a zůstává na nule.

V Baťově městě i přes rozpačitý začátek zůstávají v klidu. Minulé sezony totiž nebyly o nic lepší. Před rokem měli Zlíňané po třech kolech na kontě jediný bod, poprvé uspěli až v šestém kole doma s Pardubicemi.

I proto Moravané nepanikaří. Naopak věří, že výsledky se dostaví v nadcházejících duelech s Libercem, Hradcem Králové či Teplicemi.

Právě na tyto střetnutí se ševci nyní upínají, plně koncentrují.

„Věděli jsme, že máme těžký los, který pro nás není úplně optimální. Narazili jsme na Spartu a Slavii. Za sebou tak máme dva nejsilnější soupeře, hlavní kandidáty na titul. Až teď se utkáme s mužstvy naší úrovně, se kterými bychom hlavně v domácím prostředí měli sbírat body,“ ví dobře.

Pozice brankáře je trošku individuální sport, tvrdí trenér gólmanů Zlína Juřička

K nim potřebují ševci především více kuráže. Právě větší odvaha a sebevědomí podle kouče Vrby scházelo týmu v úvodních duelech.

„Je to i ale o kvalitě,“ upozorňuje. „Ve Zlíně se v létě udála spousta změn. Hodně hráčů odešlo, dost jich přišlo. Musí si zvykat na prostředí. Možná na ně ten úvodní náraz byl moc velký,“ přemítá.

Ani Liberečtí ale nejsou v optimálním rozpoložení. Na úvod sice zdolali Baník, ale v dalším kole ztratili dvougólové vedení proti Mladé Boleslavi, která dlouho hrála v deseti, před týdnem zase inkasovali gól s Bohemians v poslední minutě a padli 0:1. Slovák Tupta za bezbrankového stavu neproměnil pokutový kop.

„Možná je to o zkušenostech, možná se ještě tolik nesehráli. Nevím, to je spíš otázka na trenéra Liberce,“ neřeší zpackané závěry protivníka Vrba.

Zkušený kouč ví, že ševci narazí na mladý, organizovaný a běhavý tým, který je nebezpečný především v rychlé přechodové fázi. „Na to si budeme muset dát pozor,“ uvedl.

Slovan se umí prosadit také střelami z dálky, často si vypomáhá standardními situacemi. Tradičními exekutory jsou Frýdek s Tuptou, slušnou kopací techniku má i Doumbia. „To jsou věci, které patří k přípravě. Budeme se tomu věnovat,“ ujišťuje devětapadesátiletý kouč.

Dočkal se. Gól ze Slavie připsali Černínovi. Radost i hořká pachuť, říká stoper

Ševci budou chtít hrát doma ofenzivě, byť žádný totální fotbal se v jejich podání očekávat nedá. „Musíme zápas zvládnout a jednoznačně získat první body v této sezoně,“ burcuje Vrba.

Na to, co by se dělo v případě čtvrté porážky, nikdo na Letné vůbec nemyslí. Ve hře ale dál zůstává i možné doplnění mužstva. Vrba se ale nyní o posílení kádru nebaví.

„Až následující zápasy ukážou, zda bude potřeba do týmu někoho přivést, nebo ne,“ prohlásil.

„Počkáme na to, až zúží kádry top mužstva. Třeba někoho přilákáme k nám do Zlína. Možností je hodně. Uvidíme, jak to všechno dopadne,“ dodal.