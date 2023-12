Poslední letošní utkání je tady! Fotbalisté Zlína se s věrnými fanoušky i rokem 2023 rozloučí v sobotu na Letné, kde v rámci 19. kola FORTUNA:LIGY vyzvou Hradec Králové. Ševci po třech zápasech, ve kterých brali jenom bod, potřebují nutně zvítězit, aby měli v zimní pauze větší klid na práci. Votrokům navíc chtějí oplatit porážku z konce srpna.

Fotbalisté Zlína a Ostravy vstupují na hrací plochu | Video: Libor Kopl

Zlínu poslední dva těžké venkovní duely proti Spartě a Liberci výsledkově nevyšly, v domácím prostředí jsou ale silnější a s Hradcem Králové se pokusí urvat všechny body.

„Herně i kondičně to bude náročné utkání, které musíme zvládnout. Bude to asi bojovný zápas, protože terén není ideální. Trávník je mokrý, je to taková houžev, lepí se na kopačky, ale dá se na tom hrát. Přijede k nám ale velmi dobrý soupeř, který v posledních zápasech podává výborné výkony a má skvělé výsledky,“ uvědomuje si kouč ševců Bronislav Červenka.

Komplikaci přináší absence obránců Martina Cedidly s Jakubem Černínem a také záložníka Toma Slončíka. Zmiňovaná trojice hráčů totiž v minulém zápase pod Ještědem obdržela čtvrtou žlutou kartu a sobotní duel tak bude sledovat pouze z tribuny.

Trenér Červenka před Hradcem: Hráči nejsou roboti, ale chyb nesmí být tolik

„Komplikace to nějaká je, ale v sezoně se s tím musí stejně jako se zraněními počítat. Horší je, že se to sešlo všechno naráz, takže zásah do mužstva bude větší, ale jsou tady další kluci, kteří čekají na svoji šanci. Dostanou ji a věřím, že to zvládnou a nahradí vykartované hráče,“ pronesl Červenka.

Hradečtí na podzim střídají dobré zápasy i výkony s těmi horšími, naposledy ale uspěli, když ve středeční dohrávce 17. kola kola odčinili předcházející domácí porážku s Baníkem Ostrava a ztracené body si vzali zpět na půdě posledních Českých Budějovic, kde brankami Čmelíka a Kučery zvítězili 2:0 a v neúplné tabulce se posunuli před Jablonec na jedenácté místo.

„Hradec má vyrovnaný a vyvážený tým, nemyslím si, že by hrál nějak extra defenzivně. Nevím, zda u nás bude hrát otevřený fotbal, nebo to více zavře, ale věřím, že utkání bude z naší strany dobré a že v něm získáme body,“ doufá Červenka.

Z kapitána náhradníkem. Každý musí přiložit ruku k dílu, ví dobře Simerský

Na náročný program soupeře se v žádném případě nespoléhá. „Nějaká únava může být, ale tím, že Hradec vyhrál, tak se mu bude regenerovat daleko lépe,“ předpokládá.

„Navíc Budějovice mu nebyly úplně rovnocenným partnerem, nehrály moc dobře a příliš Hradec neprověřily. Východočeši středeční zápas zvládli úplně bez problémů. My se ale díváme na sebe. Víme, že abychom uspěli, musíme podat daleko lepší a zodpovědnější výkon než v posledních dvou venkovních zápasech,“ prohlásil. Červenka.

Sobotní duel 19. kola FORTUNA:LIGY začíná na Letné v patnáct hodin.