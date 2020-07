Výsledek ligového grémia, které podle očekávání odsouhlasilo dohrání posledních dvou kol skupiny o záchranu v nejvyšší soutěži, ale následnou baráž zrušilo, ho překvapil. Zlínský kapitán Petr Jiráček si myslel, že zástupci profesionálních fotbalových klubů vyřeší situaci ohledně dohrání posledních dvou kol skupiny o záchranu ve FORTUNA:LIZE jinak.

Petr Jiráček v akci | Foto: Deník / archiv

„Myslel jsem si, že z ligy nikdo nesestoupí a do nejvyšší soutěže postoupí dva týmy, a tím se sezona ukončí. My bychom pak dostali trošku delší volno a více času na přípravu na nový ročník, který má začít už 22. srpna. To by pro nás bylo ideální,“ myslí si bývalý reprezentační záložník.