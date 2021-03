Byť bývalému reprezentačnímu záložníkovi končí na Letné kontrakt až v létě, s vedením Fastavu se dohodl na ukončení smlouvy už teď. Více než dva měsíce před koncem letošní sezony!

„Bylo to oboustranné rozhodnutí, kterému samozřejmě předcházelo několik jednání o další společné budoucnosti. Petrovi Jiráčkovi bych chtěl za celý klub poděkovat za odvedenou práci a výkony, které Zlínu odevzdal. Na hřišti i mimo něj se jednalo o pracovitého fotbalistu a dobrého spoluhráče,“ uvedl na klubovém webu generální manažer zlínského Fastavu Zdeněk Grygera.

„Jak všichni víme, fotbal je velmi podobný lidskému životu – vyžaduje práci, obětování, přináší radost, úspěchy, překážky, to je fotbal. Přeji mu to nejlepší do dalších kroků, hlavně pevné zdraví a spokojenost v životě osobním,“ dodal viceprezident klubu.

Konec ligového šampiona a účastníka evropského šampionátu v roce 2012 v Polsku a na Ukrajině je pro fanoušky velkým překvapením.

I když se o napjatých vztazích Jiráčka s některými v lidmi v klubu šuškalo delší dobu, nikdo nečekal, že situace dospěje až sem.

Zkušený pětatřicetiletý středopolař patřil k držákům mužstva, nosil i kapitánskou pásku. Poslední tři sezony odehrál skoro kompletní, scházel jen výjimečně.

S rodinou se navíc v Baťově městě usadil. Na kopci ve čtvrti Kudlov si pořídil dům, klubu chtěl pomáhat i po konci hráčské kariéry.

Nyní se ale pouto zpřetrhalo, něco není v pořádku. I když žádná strana nechce hlavní důvody rozchodu veřejně komentovat, jisté je, že všechno není zrovna košer.

Jiráček vypadl ze sestavy Fastavu už před Vánoci. Na jaře se do ní vrátil jenom při domácím výprasku se Slavií (2:6), jinak byl zraněný nebo střídal. Přitom do té doby nastupoval pravidelně, i na podzim byl důležitou postavou zlínského týmu, byť se ševcům až tolik nedařilo.

Naposledy Moravanům pomohl získat body v Olomouci. Proti Bohemians 1905 při domácí bezbrankové remíze byl jenom mezi náhradníky, v sobotním duelu s Českými Budějovicemi vůbec nebyl nominovaný na utkání.

Odchovanec Tuchořic přitom v létě 2017 do týmu účastníka základní skupiny Evropské ligy přicházel s velkou pompou a očekáváním. Ty dokázal částečně naplnit, jenom konec si představoval asi jiný.

Nyní má Jiráček čas na to, aby si našel nový klub.

Celkem v dresu Fastavu odehrál 105 ligových zápasů, ve kterých zaznamenal šest branek. Ševcům pomáhal i v základní skupině Evropské ligy proti CSKA Moskva, Kodani a Tiraspolu.