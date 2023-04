Žádné chmury ani skepse, na zlínské Letné i přes složitou situaci nikdo nepanikaří, neztrácí víru ve vlastní síly. Předposlední ševci mají před sebou nabitý program, náročný anglický týden, který odstartují v neděli večer v Doosan Areně, kde se od devatenácti hodin postaví trápícímu se obhájci titulu z Plzně.

Viceprezident fotbalistů Zlína Zdeněk Grygera na tiskové konferenci. | Foto: FC Trinity Zlín

Vedení klubu FC Trinity mužstvu i přes poslední nezdary věří. „Naše cesta do konce základní části plus nadstavby je jednoznačná. Tak, jak řekl trenér Vrba na tiskovce po zápase s Olomoucí, chceme v tabulce postoupit na místo zajišťující hrát FORTUNA:LIGU i v nadcházejícím ročníku 2023/2024. Všichni v klubu, od vedení, přes realizační tým, až po hráče jsme si jistí a víme, že to stoprocentně dokážeme,“ uvedl v prohlášení viceprezident a generální manažer Zlína Zdeněk Grygera.

Ševci sice v nejvyšší soutěži prohráli tři z posledních čtyř zápasů a dál se krčí na předposlední pozici, bývalý reprezentační obránce ale i ve složité situaci zachovává nadhled a vyzdvihuje práci kouče Vrby i jeho asistentů.

„Víme, že máme vynikající realizační tým v čele s Pavlem Vrbou, který už v minulosti dokázal své vysoké kvality. Umí připravit vítěznou taktiku na všechny soupeře. Také máme výborné hráče, kteří umí hrát skvělý kombinační fotbal. Jsme stoprocentně přesvědčeni o kvalitě kádru,“ říká Grygera.

Podle něj se výsledky brzy dostaví. „Všichni fanoušci teď uvidí, že je to tak, protože všichni táhneme za jeden vítězný postupový konec provazu. Z toho jednoznačně vyplývá, že už v nejbližším utkání s Plzní přepíšeme kolonku venkovních výher z nuly na jedna. S tímto přesvědčením teď cestujeme do Plzně“ uzavřel Grygera.

Moravané nejsou v jednoduché pozici, přesto mají šanci na úspěch. Plzeň se na jaře herně i výsledkově souží. Naposledy padla v Ostravě 1:2 a po páté ztrátě z posledních šesti zápasů ztrácí z třetí pozice osm bodů na vedoucí Spartu a šest bodů na Slavii. „Teď už nekoukáme na to, co se děje před námi, ale jen na svůj výkon,“ říká trenér Viktorie Michal Bílek, jenž v minulosti v Baťově městě působil.

Nyní ale bude chtít bývalý klub porazit.