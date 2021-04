Ševci po čtyřech porážkách v řadě chtějí uhrát lepší výsledek, favorita potrápit, cestu za výhrou mu hodně znepříjemnit. Šance na úspěch není velká, Moravané se však chtějí rvát.

„Chceme se rehabilitovat za Příbram. Víme, že takové soupeře nemůžeme porážet, ale bod či body se s nimi získat dá," věří zlínský trenér Bohumil Páník.

Zkušený kouč si se svými svěřenci mdlý výkon důrazně vyříkal, na Slavii chtějí hrát Zlíňané úplně jinak. „Poslední utkání pro nás byl velké varování,“ ví dobře.

Zatímco proti poslednímu týmu tabulky ševci nezvládli roli favorita, proti čtvrtfinalistovi Evropské ligy jsou jasným outsiderem.

Sešívaní cítí, že mohou udělat další krok k zisku mistrovského hattricku. Navíc proti Fastavu mohou prodloužit rekord v neporazitelnosti v nejvyšší soutěži na čtyřicet zápasů, čímž by vyrovnali i nejlepší československou sérii Sparty z let 1943 až 1946.

„Zlín je pracovité mužstvo, soustředí se na defenzivu a pokud jim funguje, je zápas s nimi vždy nepříjemný. Je důležité si pohlídat jejich brejkové situace a dát rychlý gól, protože to pak změní obraz hry," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Jeho tým vede tabulku o patnáct bodů před Jabloncem, třetí Sparta ztrácí sedmnáct bodů, ale má utkání k dobru.

Zlín porazili třikrát za sebou, v lednu na jeho hřišti zvítězili vysoko 6:2. Útočník Kuchta se tehdy blýskl prvním ligovým hattrickem v kariéře, tři góly dal za první poločas. „I přesto nám styl Zlína dlouhodobě nevyhovuje,“ tvrdí Trpišovský. „Poslední zápas byl trochu atypický, padlo hodně gólů. Ve většině zápasů ale tolik branek nepadá. Oni se soustředí hodně na defenzivu, chodí do protiútoků. Směrem dopředu mají hodně zajímavé hráče, který během jara obohatili ještě o Janoška a Potočného," připomíná trenér sešívaných.

„Když hrají s námi, tak jim to hodně vyhovuje, protože chodí do protiútoků, volných prostorů a jejich hráči mají velkou kvalitu. Poslední zápas mohl být klidně 10:5. S nimi je důležité pohlídat si brejkové situace a dát rychlý gól, protože to pak změní obraz hry. Poslední utkání doma jsme sice 1:0 vyhráli, ale do 75. minuty to bylo bez šancí. Jsou pracovité mužstvo, soustředí se na defenzivu a pokud jim funguje, tak je zápas s nimi vždy nepříjemný. Mají soubojové hráče, nemají problém s bráněním standardek a naopak jsou z nich nebezpeční," pokračuje Trpišovský.

Obhájce titulu ale doma v nejvyšší soutěži od srpna 2018 neprohrál 46 zápasů po sobě. I nyní se Slavia může spolehnout na fungující defenzivu, sešívaní v posledních pěti zápasech neinkasovali.

„Někdy je to shoda náhod. Některé góly padly spíš kvůli terénu. Třeba v Příbrami nebo v Teplicích sehrál velkou roli. Tam jde spíš o to, do kolika šancí soupeře pustíte a pak už je to někdy o štěstí. Třeba že díky své kvalitě soupeř šanci promění. Důležitý je poměr šancí obou týmů v zápase. Samozřejmě když nedostaneme gól, jsme rádi. Je to i pro tým a Koliho důležité, ale nejdůležitější věc je konečný výsledek," dodává Trpišovský.

Na zápas proti bývalému klubu se těší záložník Ibrahim Traoré. Zkušený středopolař přišel do Edenu právě ze Zlína. „Už je to tři roky, ale je tam trenér Páník, jako když jsem tam byl. Soupeř v lize není na dobré pozici, ale když přijedou do Edenu, budou víc namotivovaní. Budou hrát na sto procent, protože potřebují získat nějaké body. Udělají všechno pro to, aby něco uhráli,“ předpokládá Traoré.

V Baťově městě strávil dohromady tři roky, proti bývalým spoluhráčům má o motivaci postaráno. Na Zlín stále nezapomíná. „Je pro mě důležitý,“ vyznává se na klubovém webu.

„Získal jsem tam první trofej. Vyhrál pohár i superpohár, hrál jsem tam první evropské zápasy. Je to pro mě důležitý tým. Je to velice speciální, ale musíme se soustředit a zápas vyhrát," dodává slávistický záložník.

FORTUNA:LIGA, 28. kolo -

SK Slavia Praha (1.) - FC Fastav Zlín (13.)

Výkop: středa v 18.30, Sinobo Stadium

Rozhodčí: Ginzel - Dresler, Antoníček (Matějček) | VAR: Julínek | AVAR: Podaný

Ligová bilance: 24-4-3, 66:18

Poslední zápas: 6:2 (12., 17. a 45. Kuchta, 3. Olayinka, 36. Sima, 89. Musa – 48. Cedidla, 74. Poznar, 27. ledna 2021)

Pravděpodobné sestavy: Slavia Praha: Kolář – Masopust, Kúdela, Zima, Bořil – Holeš – Ševčík, Stanciu, Provod, Oscar – Kuchta. Trenér: Trpišovský.

Zlín: Dostál – Cedidla, Buchta, Simerský, Procházka – Dramé, Hlinka, Janetzký, Janošek, Potočný - Poznar. Trenér: Páník.

Tip Deníku: 3:0