Tohle nemohl jenom tak přejít. Zlínského stopera Petra Buchtu při sobotním zápase na stadionu v Mladé Boleslavi pořádně namíchlo chování některých mladých fanoušků, kteří bučeli a vulgárně uráželi africké hráče ve službách Fastavu.

Zlínský stoper Petr Buchta (vpravo) podal v Mladé Boleslavi velmi dobrý výkon. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Jsou to primitivové a ubožáci. Nemám k nim co dodávat,“ pustil se bez servítek do diváků osmadvacetiletý obránce.