Zlín – Ševci díky trefě kapitána Poznara zvítězili nad Příbramí 1:0 a výrazně se přiblížili záchraně, kterou mohou slavit už za týden v Teplicích.

V úterý se ale na tři body pořádně nadřeli. Ševcům to drhlo, hra nebyla tak živá jako o víkendu proti Opavě. „Je to pravda. Bylo to utahané, hra rozkouskovaná. Příbram si ale za celý zápas nevytvořila nějakou větší šanci. Byli jsme celý zápas lepší a zaslouženě vyhráli,“ říká Bartošák.

Fastav díky druhému domácímu triumfu v řadě odskočil Karviné na rozdíl šesti bodů, Opava ani Příbram už nemohou Zlíňany přeskočit. „Ještě úplně v klidu nejsme, i tak ale bylo toto vítězství důležité. Chtěli jsme oba domácí zápasy zvládnout, což se nám podařilo a jsme tomu rádi,“ prohlásil brumovský rodák.

Na výkonu ševců se hlavně v úvodu střetnutí projevila únava z náročného programu. Postupně se ale hráči Fastavu rozběhali, v závěru se vydali na maximum a hubený náskok uhájili. „Já jsem v minulém zápase střídal, takže jsem se cítil dobře. Navíc teď hrajeme až o víkendu, takže čas na přípravu i odpočinek bude delší,“ vnímá Bartošák.

Situaci ve druhé lize, kde Třinec kvůli nejmenovanému fotbalistovi nakaženému koronavirem nastoupil do čtrnáctidenní karantény, až tolik nesleduje. „Něco jsme slyšeli, ale neřešíme, zda baráž bude, nebo ne. Prostě jsme zápasy museli zvládnout. Máme šest bodů a teď jedeme vyhrát do Teplic, abychom mohli být konečně v klidu,“ dodává bývalý hráč Liberce nebo Žižkova.