První penaltu sudí Zbyněk Proske kvůli ofsajdu ještě správně odvolal, ale v nastaveném čase už svůj verdikt nezměnil. Sedmatřicetiletý opavský rozhodčí se nerozpakoval a v samotném závěru ukázal na bílý puntík.

Co se vlastně na Letné v sobotu večer seběhlo? Po centru domácího středopolaře Hlinky za nerozhodného stavu 1:1 z pravé strany těsně po vypršení pětadevadesáté minuty se zlínský útočník Tomáš Poznar snažil o zakončení, když ho hostující forvard Jan Holenda stáhl za dres.

Poznar upadl, i když ani opakované a zpomalené záběry neodhalily intenzitu zákroku, každopádně je z nich patrné, že útočník Dukly na zlínského fotbalistu rukama sáhl. Hlavní arbitr odpískal penaltu a vzhledem k předcházejícím případům ve FORTUNA:LIZE si svůj verdikt bez problémů obhájí.

Za pravdu Proskemu dal hned po zápase také Poznar.

„Balon se dostal k Markovi Hlinkovi, který dal centr do šestnáctky. Já jsem chtěl jít po míči, ale Honza Holenda mě zatáhl. Byl to faul,“ je přesvědčený zkušený forvard, který si následně vzal míč a umístěnou ranou do protipohybu bezmocného gólmana Hrušky podruhé v řadě rozhodl o vítězství Fastavu poměrem 2:1.

Stejný názor měl také zlínský kouč Roman Pivarník.

„Měl jsem možnost prohlédnout si záznam a musím říct, že tam bylo patrné jasné zatáhnutí a stáhnutí Poznara. Balon šel do prostoru, kam nabíhal, takže není o čem diskutovat. Jinde se pískají úplně jiné penalty,“ připomíná. „Rozhodčí nepotřeboval ani video. Byl blízko a posoudil to správně. Penaltu jsme kopali zaslouženě,“ míní Pivarník.

Naopak v hostujícím kouči Romanu Skuhravém to pořádně vřelo. Jak by také ne, když klíčový moment viděl úplně jinak.

„To, co se stalo v závěru, ať si každý vyhodnotí sám. Jsem z toho znechucený, to asi nemá smysl ani komentovat. Rozhodla naše nešikovnost a zasáhla vyšší moc,“ prohlásil trenér Dukly.

Hostující gólman Matúš Hruška, který nastoupil v letošní sezoně vůbec poprvé, zachoval dekorum. „Byla to penalta, nepenalta. Musím se podívat na video, pak budu moudřejší,“ uvedl slovenský brankář.

Zlínskému gólmanovi Rakovanovi bylo kolegy upřímně líto.

„Samozřejmě že je to nepříjemné. Sám jsem zažil něco podobného před pěti lety. Tehdy to nebylo z penalty, ale dostali jsme gól v 97. minutě, taky za stavu 1:1. Je to strašné,“ ví jeden z hrdinů sobotního duelu.

Spoluhráči Poznarovi věřil. „Na tréninku hrajeme o tyčinku bounty. Stále s tím prohrávám, ještě jsem mu žádnou penaltu nechytil,“ dodává Rakovan.