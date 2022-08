Mládežnický reprezentant v Praze s novináři nemluvil, proti trestu se může odvolat.

Pokud se Cedidla do víkendového 4. ligového kola nevzdá práva na odvolání, bude ještě moci do nedělního zápasu s Jabloncem naskočit a mimo hru bude až v příštím týdnu. V případě, že by se vzdal odvolání, chyběl by od 4. do 8. ligového kola a na trávníky by se vrátil v polovině září.

Cedidla v 59. minutě utkání v Edenu u postranní čáry ostrým skluzem podrazil Ewertona a sudí Dalibor Černý mu udělil pouze žlutou kartu. Videorozhodčí Vít Ondráš kolegovi nedoporučil přezkoumat faul ze záznamu. Pětadvacetiletá letní posila Slavie musela střídat a vyšetření odhalilo zranění kolenního kloubu a postranního vazu.

Komise rozhodčích klasifikovala zákrok jako surovou hru, která je v disciplinárním řádu rozdělena do tří kategorií. Jelikož brazilský křídelník utkání pro zranění nedokončil, zařadil se Cedidlův faul do druhé kategorie. Od disciplinárky mohl dostat trest na dvě až deset soutěžních utkání.

Janetzký o tvrdším metru: Záleží hlavně na rozhodčích. Vyloučení byla zbytečná

V případě, že je zraněný omezen v obvyklém způsobu života na více než sedm dnů nebo není schopen výkonu sportovní činnosti po dobu delší než šest týdnů, hrozí "hříšníkovi" zákaz činnosti na dva až 18 měsíců, navíc pokuta až čtvrt milionu korun. Do této kategorie ale Cedidlův zákrok nenáležel, neboť podle lékařské zprávy od Slavie bude Ewerton chybět do šesti týdnů.

"Výši trestu jsme posuzovali i v porovnání s těmi doposud udělenými tresty v nedávné době, na začátku tohoto a na konci minulého soutěžního ročníku. Shledali jsme, že pětizápasový trest odpovídá bezohlednému provedení zákroku i následku zákroku," řekl ČTK a Sport.cz předseda disciplinárky Richard Baček.

"Na druhou stranu jsme shledali, že zákrok nebyl vedený až takovou mírou bezhlavé bezohlednosti, aby trest měl být vyšší. Rozhodně nejde o trest exemplární, ale přiměřený. Ani jsme se nepřiblížili k horní hranici sazby," doplnil Baček.

Rovněž na pět soutěžních utkání zastavila komise nedávno činnost také sparťanskému útočníkovi Janu Kuchtovi za to, že v úvodním ligovém kole šlápl na hlavu libereckého gólmana Oliviera Vliegena.

Útočník Jan Silný, který byl vyloučen v sobotním zápase v Ostravě po faulu na brankáře Baníku Laštůvku, bude Zlínu scházet tři zápasy.