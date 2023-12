Atraktivní adventní šlágr mezi fotbalisty Zlína a pražské Slavie odvál sníh. Nedělní bitva 17. kola FORTUNA:LIGY na Letné byla v neděli dopoledne kvůli nezpůsobilé hrací ploše odložena. Mělo se hrát od osmnácti hodin. O náhradním termínu se jedná.

Fotbalisté Slavie Praha odjíždějí ze Zlína | Video: Jan Zahnaš

Vedení ševců udělalo pro uskuteční duelu maximum. Ani to však nakonec nestačilo. Nad úsilím klubových zaměstnanců vyhrálo počasí. „Ve Zlíně napadlo během noci a nedělního rána dvacet centimetrů sněhu. Přestože vytápění jede naplno, ani to nestačí. S ohledem na zdraví hráčů a nevýhodné počasí pro fanoušky nelze zápas odehrát," uvedl v prohlášení FC Zlín.

Přitom ještě v sobotu to i přes vydatné sněžení vypadalo nadějně. I proto Moravané nežádali LFA o předčasný příjezd delegované osoby, aby vyhodnotila situaci.

„Zlín dopředu avizoval, že stav hrací plochy je dobrý a díky příznivé předpovědi by mělo být vše připraveno tak, aby se utkání mohlo uskutečnit bez jakýchkoliv omezení. Bohužel noční sněžení situaci změnilo a i přes všechnu snahu domácího celku nebylo možné hrací plochu uvést do odpovídajícího stavu. Utkání proto bylo nutné odložit na zatím neurčitý termín,“ sdělilo vedení soutěže.

Odloženo! Zápas Zlína se Slavií se dnes hrát nebude

Moravané se na utkání pečlivě chystali. Aby hřiště pošetřili, trénovali v sobotu na Vršavě. Zatímco den před zápasem byl trávník na Letné bez sněhu a zelený, v neděli ráno se po vydatném nočním sněžení ocitl pod bílou pokrývkou.

„Proto, aby se hrálo, se udělalo všechno,“ tvrdí zlínský trenér Bronislav Červenka.

„Když jsme v sobotu odjížděli ze stadionu, leželo na hrací ploše jen pár čísel sněhu. Trávník byl sice měkčí, těžší, ale kdyby v noci nesněžilo, dalo by se na tom hrát,“ míní.

„Pořád jsme čekali a doufali, že se utkání uskuteční. Chtěli jsme hrát. Noční počasí ale všechny naše naděje zhatily,“ posteskl si Červenka.

V Baťově městě ještě lehce sněžilo v neděli dopoledne. Očekávaný verdikt o odložení duelu padl po příjezdu technického delegáta na stadion. „Posoudil stav hrací plochy a definoval, že hrát je skutečně nemožné,“ stálo ve zprávě LFA.

Rozhodnutí posvětil i hlavní rozhodčí Ondřej Pechanec.

Autobus fotbalistů Slavie před zlínským hotelem Baltaci Atrium.Zdroj: Deník/Jan Zahnaš

Slávistům vadí, že se utkání nezrušilo již v předstihu. Český vicemistr podle svého šéfa Jaroslava Tvrdíka žádal o odložení duelu ve Zlíně už v sobotu před odjezdem z Prahy, ale neuspěl. LFA uvedla, že oficiálně žádnou žádost neobdržela.

Druhý tým tabulky se na Moravu po zablokované dálnici dopravoval jen velmi složitě. Cestě se kvůli problémům v dopravě pořádně protáhla. Trpišovského parta prožila noc v hotelu Baltaci Atrium, po snídani vyrazila zpátky do hlavního města.

„Od pátku bylo jasné, že to na většině stadionů prostě nepůjde. V zájmu ochrany zdraví hráčů, zachování regulérnosti pro všechny zúčastněné, nezničení už tak zkoušených hracích ploch a atraktivity pro fanoušky na tribunách i u TV jsme se to snažili vysvětlit těm, kteří mají za úkol řídit ligu. Ti samí lidé nechali naše kluky odjet do Zlína s tím, že druhý den dopoledne zápas odloží,“ uvedl na platformě X (dříve Twitter) ředitel komunikace Slavie Jakub Splavec.

„Místo toho, aby se řídili racionálním úsudkem, hráli si na meteorology a byrokratické mravokárce. Výsledek ať si každý zhodnotí sám. Jinak už fakt nemám slov,“ dodal.

Na náhradním termínu se zatím kluby nedohodly. Podle zlínského trenéra Červenky je jedinou možnou variantou do konce roku středa 20. prosince. „Slavia má ještě povinnosti v evropských pohárech, ale nikdo neví, jaké bude počasí,“ dodal.

Pravděpodobnější variantou je přesun utkání až na jaro.

Ševci si v neděli užili volné odpoledne. Na Letné se sešli v jedenáct hodin. V posilovně měli krátký silový a zátěžový trénink, pak se rozešli domů. Od pondělí se začnou chystat na Liberec.

Zápas Zlína se Slavií je šestým odloženým duelem kola. Zvládlo se odehrát pouze sobotní utkání mezi Slováckem a Olomoucí (1:1) a nedělní duel Pardubic se Spartou.