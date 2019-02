ROZHOVOR/ Čeká ho možná poslední půlrok v dresu Fastavu. Záložníkovi Petru Jiráčkovi totiž končí po letošní sezoně ve Zlíně smlouva a zatím neví, zda bude na Letné pokračovat i v příštím ligovém ročníku.

Bývalý reprezentant se pokračování spolupráce nebrání. V Baťově městě se mu líbí. Je tady spokojený, hlavně ho zase začal fotbal bavit.

„Snad to tak vnímá i okolí a spoluhráči. Žádné přehnané ambice už sice nemám, ale pořád bych rád ještě ve fotbale něco dokázal. Jednání se Zlínem již probíhají. Uvidíme, jak se vše vyvrbí v závěru sezony. Teď je to spíše otázka na manažera Zdeňka Grygeru,“ říká zkušený středopolař, který na začátku března oslaví třiatřicáté narozeniny.



Už jste se srovnal s výměnou trenéra?

Nějaké kusé informace a indicie, že se něco chystá, se ke mně dostaly, ale nic konkrétního jsem nevěděl. Do poslední chvíle jsem tomu nevěřil, na druhé straně jsem to trenérovi Bílkovi přál. Ve své kariéře jsem zažil už několikrát, že hráči a trenéři přicházejí a odcházejí.



Načasování ale nebylo ideální, že?

Je škoda, že to přišlo v tuto dobu, kdy máme sezonu dobře rozehranou. Už je to však dávno pryč, je zde nový kouč. Věřím, že sezona na konci dopadne dobře. My pro to, abychom skončili mezi šestkou nejlepších, uděláme maximum.

Co všechno se pod novým trenérem Pivarníkem změnilo?

Nechci to srovnávat. Každý trenér má své metody, kterých se drží. Některé věci dělali stejně nebo podobně oba dva, ale každý je jedinečný. Vesměs je však práce podobná.



Pod trenérem Bílkem se vám ale dařilo jak v reprezentaci, tak i teď ve Zlíně, že?

Že by mě jeho odchod nějak extra mrzel, to zase nechci říci. Ale z pohledu, jak mizerná byla minulá sezona, že to tady opět fungovalo, hráli jsme fotbal, který se líbil a lidé na něj chodili, to bylo zadostiučinění. Je to jen fotbal, nejde o život.



Už vyhlížíte další „zlínské“ jaro?

Trošku jsem se bál, že se mě na to zeptáte. (smích) Byly to tragédie, za mě se to stalo dvakrát. Snad se už z toho poučíme, už nejde to donekonečna omlouvat. Byli bychom hlupáci, kdybychom si vlastní laxností dobře rozehranou sezonu zkazili.



Zůstává cílem pro zbytek sezony pozice v elitní šestce?

Rozhodně, doteď nás to stálo mnoho sil. Byli bychom alibisté, kdybychom o ní nemluvili, ale chtěli se jen zachránit. Pro úspěch musíme na jaře udělat ještě víc než na podzim.



Může být ostřejší start než derby proti Slovácku?

Opravdu ne. Obecně první zápasy po přestávce jsou spíše jen boj, kdo více naběhá, kdo je po výhře hladovější… Navíc Slovácko si bude chtít spravit reputaci po posledním derby. Bude to ale hlavně o nás a našem přístupu.

Sledujete před víkendem předpověď počasí?

Podle posledních informací by mělo být šest stupňů, snad se meteorologové nespletli a vše včetně trávníků bude připravené. Pro mě už byla přestávka dlouhá.



Jak složitý bude přechod z turecké trávy na tu českou?

Možná laik si řekne tráva jako tráva, ale není tomu tak. V neposlední řadě klimatické podmínky a teploty byly v přípravě v Turecku úplně někde jinde. Pro nás by bylo lepší, kdybychom se po návratu dál připravovali na přírodní trávě, ale současné podmínky nám to neumožňují a musíme pracovat na umělé trávě …



Sezona letos startuje mnohem dříve než jindy. Jak se s tím srovnáváte?

Moc ne. (trpký úsměv) Podle mě kromě několika stadionů na tuto radikální změnu nejsme v Česku příliš připravení. Chybí tomu jak komfort pro hráče, tak především pro diváky, kteří za to platí a něco od toho očekávají. Když sedí na stadionu, kde mrzne a není to ono, tak to celé nesedí. Zvláštní je také to, že většinu času trénujeme na umělkách a pak jdeme na přírodní trávu. Já o tom nerozhoduji, ale za mě je to vše uspěchané a nepřipravené.



Jak byste vyřešil nedostatek termínů pro nový, na zápasy náročnější systém?

Chápu, že některé týmy hrají evropské poháry a mají další povinnosti, ale asi bych vložil více středečních termínů. Osobně raději hraji, než trénuji, bylo by to i zajímavější.



V Německu jste už podobný model a brzké jarní starty zažil…

Tam byl komfort někde jinde. Kromě vyhřívaných tribun byly kvalitně vyhřívané také trávníky, kde se mi za čtyři roky nestalo, abych trénoval na umělé trávě. A to mohlo být klidně i metr či dva sněhu nebo průtrže mračen. V Česku je to z tohoto pohledu pořád trošku složitější…