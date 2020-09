Svůj názor na klíčový moment a střet s domácím Krejčím nezměnil ani po zhlédnutí záznamu.

„Hráče soupeře jsem možná trochu škrtl, ale kontakt byl minimální. Vůbec jsem do něj nestrčil. Za mě to penalta v žádném případě nebyla. Opravdu to nechápu,“ kroutil hlavou bývalý reprezentant.

Sparťanský záložník Ladislav Krejčí viděl souboj v šestnáctce Zlína jinak.

„Hložan (Hložek – pozn. red.) dostal balon, já jsem sprintem běžel do vápna. Někdo do mě zezadu nalítl a já pak narazil do gólmana,“ popisuje navrátilec z italské Bologně.

Sudí Rejžek nejprve odpískal útočný faul na gólmana Dostála, pak své rozhodnutí přehodnotil a nařídil proti Zlínu pokutový kop.

„Rozhodčímu jsem říkal, ať se jde podívat na video, že do mě někdo zezadu nalítl. Dokonce mě to bolelo, jak jsem se rozsekal o gólmana. Byla to nepříjemná srážka,“ říká Krejčí.

Šestatřicetiletého Procházku porážka na Spartě hodně štvala.

„V první půli jsme šli do vedení a měli tam hodně nebezpečných situací a brejků. I druhou půli jsme začali dobře, dokonce šli sami na bránu, ale bohužel jsme z toho gól nedali. Vzápětí přišla červená karta, což bylo rozhodující,“ míní.

„Sparta si ve zbytku utkání vytvořila tlak a výsledek v závěru otočila,“ dodal Procházka.

Domácí záložník Ladislav Krejčí, který poprvé po dlouhé době odehrál ve FORTUNA:LIZE celé utkání, ocenil výkon hostů.

„Zlín hrál dobře. Byl na nás připravený. Taky mu pomohl vedoucí gól, který mu nalil sebevědomí. Jsem rád, že jsme to na konci otočili, protože to nebylo jednoduché utkání,“ pronesl osmadvacetiletý křídelník.

Zlínští fotbalisté nakonec v 7. kole FORTUNA:LIGY prohráli na Spartě 1:3 a domů odjížděli z hlavního města frustrovaní.