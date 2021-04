„Byla jen otázka času, kdy se dostanu do nějaké větší příležitosti. Přišlo to právě v posledním zápase. Byť to nebyla žádná vypracovaná akce. Propadl ke mně balon po střele, já jsem to zavřel, dostal se do šance a trefil se,“ líčí trojnásobný ligový šampion s Plzní a vítěz poháru s Mladou Boleslaví, který se kdysi krátce mihl i ve Slovácku.

Potěšila vás alespoň vstřelená branka, nebo ve vás převládá zklamání z nepodařeného zápasu?

V tu chvíli jsem radost ze vstřelené branky samozřejmě měl. Těch gólů zase až tolik nedávám. Nyní z pozice beka je to trošku snadnější, k bráně soupeře se kolikrát dostanu blíž. Myslel jsem si, že by nám vyrovnávací gól do přestávky mohl pomoct a že druhý poločas zvládneme, bohužel se nám vůbec nepovedl a prohráli jsme.

Už jste porážku a zvláštní penaltu rozdýchali?

Chvíli to v nás bylo. Nějakou dobu jsme se o tom bavili, ale trenér nám vyčetl nějaké věci. Ukázal, kde jsme dělali chyby, co všechno bylo špatně. My chceme koukat hlavně na sebe, ne řešit rozhodčí. Dobře víme, že jsme ve druhém poločase měli zahrát lépe a nemuseli se bavit o tom, zda proti nám byla nařízená penalta, kterou sudí někdy písknou, jindy zase ne. Celkově jsme si prohru sami zavinili naším výkonem ve druhé půli. Nedokázali jsme vstřelit branky. Zápas s Karvinou bereme jako ponaučení pro další utkání. Věřím, že v nich podáme lepší výkon.

V sobotu hrajete v Jablonci, kde Zlín zvítězil naposledy v roce 2008. Jak těžké bude dlouhé čekání ukončit?

Čeká nás velice silný soupeř. Budeme věřit, že Jablonci pár sil sebral středeční pohárový duel na Spartě. Na druhé straně má výborný tým. Hraje doma, kde sbírá body. My ale máme po posledním utkání co napravovat. Nepojedeme tam prohrát. Naopak, chceme nějaký bod získat. Pokud odvedeme maximum, může se nám to povést.

Nemáte strach z těžkého terénu? Hřiště v Jablonci dostalo v zimě pořádně zabrat.

Mně samozřejmě vyhovuje, když je trávník kvalitní, rovný. Na dobrém hřišti se mi hraje lépe, což platí asi u všech fotbalistů. Bohužel terény jsou v Česku dlouhodobě špatné. Nepamatuji si, kdy naposledy bylo hřiště ve špičkovém stavu. Možná v Karviné nebo nedávno v Olomouci. Jinak současné terény nenahrávají pohlednému fotbalu. Kombinovat se na nich moc nedá, pokaždé je to spíš boj. Ani v Jablonci to nebude dobré, protože je to asi tak měsíc zpátky, co měli hřiště v tak špatném stavu, že museli odkládat zápas. Nevěřím, že se to mohlo o tolik zlepšit.

Viděl jste pohárový zápas Jablonce na Spartě?

Ano. Trénink jsme měli časově uzpůsobený, abychom zápas mohli sledovat. Výhru Sparty jsem očekával. Pražané ale v prvním poločase nevyužili nějaké šance, naopak soupeř potrestal zaváhání Sparty a v tu chvíli to bylo pro Jablonec hratelné. Nakonec se rozhodlo během několika minut. Jablonečtí ztratili svoji šanci v poháru, teď se budou upínat na ligu. Uvidíme, jak bude vypadat náš zápas.

S čím do něj nastoupíte?

Asi budeme vycházet z dobré defenzivy a spoléhat na nějaké protiútoky. Očekávám, že Jablonec si vytvoří územní převahu, bude nás chtít přehrát. My budeme v jiné pozici než proti Karviné, snad soupeře překvapíme.

Po Jablonci zamíříte do Plzně. Těšíte se domů?

Na Plzeň se vždycky těším o trochu víc, než na jiné soupeře. (úsměv) Vím, v poháru postoupila do semifinále. Po karanténě už naběhla do normálního režimu. Program má taky plnější. Uvidíme, jak dva těžké venkovní zápasy zvládneme. Předem není nic ztracené.

Co říkáte na současnou Viktorii?

Věřil jsem tomu, že cesta, na kterou se Plzeň vydala, je správná. Vedení klubu trenéra Guľu i přes nějaký útlum podrželo a jeho práce se nyní začíná projevovat. Viktorka začala sezonu dobře, nyní se znovu dostala do nějaké větší herní pohody. Přišly výsledky, sbírá výhry. Myslím, že ve zbytku sezony ještě hodně nahlas promluví do bojů o první čtyřku. Do konce zbývá ještě hodně kol, ve hře je spousta bodů, za mě by Plzeň měla na pohárové příčky dosáhnout.

Vám není líto, že v posledních dvou měsících nemáte pořádně o co hrát?

Je pravda, že nahoru se už nedíváme, ale čelo tabulky jsme nesledovali od začátku sezony. (úsměv) Více se ohlížíme za sebe, sledujeme týmy, co jsou za námi. Je škoda, že jsme nezvládli poslední domácí zápas. Prohrou s Karvinou jsme přišli o nějakou naši sérii. Nyní musíme zabojovat v utkáních, které nás čekají. Bodovat musíme hlavně doma, kde hrajeme se soupeři ze spodku tabulky. Tím se přiblížíme jistotě záchrany. Samozřejmě máme nějaký náskok, ale pořád je o co hrát. Zůstáváme nohama na zem. Chceme mít co nejdříve klid. Nechceme se strachovat a koukat za sebe.

Vyhovuje vám náročný program, který vás v dubnu čeká?

Já vždycky radši hraji zápas, než aby byl dlouhý týden s více tréninky. Jsem rád, že máme před sebou dva anglické týdny. Duben bude celkově náročnější, ale mně to vůbec nevadí.

Síly ještě nedocházejí? Přece je vám už šestatřicet let …

Prošel jsem si covidem a obával jsem se, jak na tom po nemoci budu. Nedávno jsem o tom přemýšlel. Naskočil jsem do toho rovnýma nohama. Zápasů jsem od té doby odehrál hodně. Chyběl jsem jenom kvůli kartám, jinak jsem pokaždé nastoupil. A musím říct, že fyzicky se cítím dobře. To nejhorší mám za sebou, už jsem to překonal. Navíc mi opravdu víc vyhovuje, když se pravidelně hraje. Jsem víc unavený, když se hraje jednou za týden, než když po pár dnech jdete do dalšího zápasu. Taky mi vadí neustálé pauzy. Musíme se s tím ale vypořádat. Pro všechny je to stejné. Do konce sezony máme ještě deset zápasů. Síly mám, osobně se cítím dobře. Stejně na tom jsou i ostatní kluci. Věřím, že v nejbližších zápasech prokážeme lepší hru i výsledky.

V létě vám končí roční smlouva. Už jste se bavil s generálním manažerem Grygerou o budoucnosti?

Řekli jsme si, že si sedneme a vyhodnotíme to, ale tato doba ještě nenastala. Zatím to necháváme běžet. Až si k tomu sedneme, řekneme si víc.

Vy byste ale rád ve Zlíně pokračoval, že?

Vždycky záleží na obou stranách. Já nerad měním prostředí, s rodinou jsme si ve Zlíně zvykli. Uvidíme, jaká bude spokojenost trenérů a vedení klubu nejen se mnou, ale s celou sezonou. S manažerem Grygerou jsme domluvení, že si k tomu sedneme a situaci vyhodnotíme. Buď si řekneme ano nebo ne. Uvidíme, jal to dopadne.