Spoluhráčům v těžké bitvě proti aktuálnímu lídrovi FORTUNA:LIGY nepomůže. Kvůli vyloučení v derby na Slovácku bude sobotní večerní duel v Doosan Areně sledovat jen z tribuny. „Po třech prohrách v řadě a s velkou marodkou nemůžeme jít do zápasu s tím, že si to rozdáme fifty fifty. Pokud se nám podaří venku urvat bod, to bude velmi dobré,“ ví někdejší sedmatřicetiletý reprezentant.

Štve vás hodně, že jste přišel nejen o zápas se Spartou, ale i o duel s Plzní?

Mrzí mě to hodně, protože to jsou zápasy, které každý fotbalista chce hrát. Doufal jsem, že dostanu trest jenom na jeden zápas, nakonec z toho byly dva. Hned po trestu jsem zjišťoval, kdy hrajeme pohár. Věřil jsem, že bych si to mohl odsedět v něm. Bohužel s Vyškovem hrajeme až po Plzni. Je to škoda, hlavně z toho důvodu, že v Plzni pořád s rodinou žiji, máme tam příbuzné, přátele. Bohužel budu sedět při zápase mezi nimi.

Takže pojedete s týmem normálně na utkání?

Ve Zlíně nezůstanu. Do Plzně pojedu normálně s týmem, jenom místo zápasu absolvuji v jiný čas individuální trénink, abych si to odběhal.

Máte na západě Čech pořád hodně přátel?

Samozřejmě kádr Viktorie se za poslední léta hodně proměnil. Někteří bývalí spoluhráči v klubu ale dál působí na jiných pozicích. Třeba jsou v realizačním týmu, trénují mládež.

Jak moc se Plzeň změnila pod trenérem Bílkem?

Pořád ji beru jako velmi těžkého soupeře, jeden z nejlepších týmů v Česku. I když pro ně přišla rána v podobě nepostupu do evropských pohárů, tak v lize ukazují, že budou hrát o nejvyšší příčky. Plzni úspěchy přeji. Doufám, že bude hrát o titul a rozdá si to se Spartou a Slavií.

Má na to Viktorka?

I když byli nuceni pustit některé kvalitní hráče, pořád má dobrý tým. Podařilo se jim zapracovat některé mladší kluky, kteří mají chuť a ambice dostat se na úroveň fotbalistů, kteří již odešli. Myslím, že Plzeň se může rovnat Spartě a Slavii. Na rozdíl od nich nemají tak nabitý program. V pár zápasech to pro ně může být výhoda. Na podzim by mohli nasbírat nějaké body navíc. Sám si to pamatuji z mého působení v Plzni, kdy jsme často hráli evropské poháry a v některých týdnech byly situace krizovější. Zápasy jsme nezvládali tak dobře jako když jsme měli víc času na přípravu. Proto si myslím, že by Plzeňští mohli využít toho, že Sparta se Slavií hrají i evropské poháry. Mohou lépe rozložit síly, soustředit se na ligu.

Přejděme ke Zlínu, který se bodově zasekl. Může za tři porážky v řadě jenom marodka a těžký los?

Podle mě se sešlo víc věcí dohromady. Máme hodně zraněných hráčů, kteří byli v základní sestavě, ale postupně z ní kvůli zranění vypadli. V posledních zápasech je museli nahradit třeba čtyři noví hráči. I když třeba předtím taky nastupovali pravidelně, jít do zápasu s tolika změnami je složitější, než když je sestava ustálená a moc často se nemění. Zásahy do týmu jsou velké. Na druhé straně si musíme na rovinu říct, že třeba s Bohemkou jsme neodehráli vůbec dobrý zápas. Chtěli jsme to odčinit v derby, kde se to nabízelo. Ve vyhecovaném a v kraji nejvíce sledovaném utkání jsme cítili, že můžeme uspět. Bohužel do utkání výrazně zasáhla červená karta, kterou jsme byli potrestáni. Po prvním poločase to ještě vypadalo slibně, ale v deseti jsme to měli hrozně složité. Slovácko má formu, početní výhodu zužitkovalo.

Jak vaše vyloučení na Slovácku vidíte zpětně? Pořád cítíte křivdu?

Vnímám to furt stejně. Pořád si stojím za svým. Nevím, kde se vzal záznam, který se objevil v televizi, ale na něm to vypadá, že jsem mohl Sadílka zasáhnout do citlivého místa. Za mě je ale situace pořád stejná. Intenzita nebyla nějak velká, nohu jsem stahoval, nešel jsem do protihráče. Spíš on vletěl do mě. Neměl jsem v žádném případě úmysl ho zasáhnout, faulovat. Ani jsem o něm nevěděl. Když jsem netrefil balon, ještě jsem stahoval nohu. Po vyloučení jsem se chtěl odvolávat, ale nebyla možnost, aby mi zmírnili trest. Dva zápasy jsou podle mě hodně kruté. Už jsem byl potrestaný v zápase, kdy jsme od 24. minuty hráli o deseti. A k tomu vyfasoval ještě dva zápasy.

Co říkáte na současný trend, že se vylučuje za běžné zákroky?

Nevím, jestli je to trend nové Komise rozhodčích, ale v tom kole, kdy jsem byl vyloučen i já, padlo podobných červených karet víc. Třeba vyloučení v Olomouci za mě bylo úplný nesmysl. Když jsem pak viděl, že hráč Sigmy dostal za to jeden zápas stop …S bohužel nesouhlasím ani s mým trestem. Přijde mi, že fotbal se ubírá někam jinam.

Prý mají rozhodčí za úkol více chránit zdraví hráčů …

Já taky souhlasím s tresty za některé nebezpečné a úmyslné zákroky, ale když se podívám na můj zákrok, tak to ani nebyla nebezpečná hra. Vždyť sám protihráč do toho šel s tím rizikem, sám si naběhl. Nebyl ani součástí souboje o balon. Proto nesouhlasím s tím, že to bylo nazváno surovou hrou.