„Protože jsme podstatnou část zápasu hráli proti deseti, měli jsme tam víc prostoru. Museli jsme soupeře někde přečíslovat a vycházelo to tak, že jsme se tam dostávali víc po krajích. Přečíslení fungovalo. Vytvářeli jsme si šance, naštěstí jsme alespoň některé z nich proměnili,“ oddechla si letní posila, která na Letnou dorazila po vypršení smlouvy z ostravského Baníku.

A zatím plní přesně to, co po něm trenér Páník požaduje. Proti Zbrojovce byl na levé straně hodně výrazný. „Chtěli jsme přečíslovat v krajních prostorech i přes stopery, kteří měli za úkol vyjíždět. Dělali to střídavě. Venca hraje směrem nahoru rád. Je to takový nahrávač. Když máme na tréninku nějaké volné cvičení, on je rád v křídelních prostorech, odkud centruje na zakončení. To ukázal i proti Brnu,“ těší zlínského kouče.

Dvojnásobný ligový šampion s Plzní se sice v úvodním zápase proti Slovácku dostal na hřiště až v závěru, v dalších dvou duelech už ale byl v základní sestavě a počínal si naprosto spolehlivě. „Na to, že s kluky nehrajeme moc dlouho, tak nám to většinou fungovalo. Samozřejmě nějaká okýnka se vždycky objeví, s kluky si to ale hned vyříkáme a taky trenér na to reaguje,“ říká Procházka.

Hra na tři obránce nejen někdejšímu reprezentantovi svědčí. „Samozřejmě vždycky je na čem pracovat a co zlepšovat. Třeba jsme ještě neudrželi čisté konto,“ připomíná.

V neděli si ševci nepohlídali hostujícího kapitána Štepanovského, který ve 27. minutě srovnal na 1:1. Pak se ale nechal zkušený slovenský fotbalista hloupě vyloučit a Zbrojovka šla ještě před přestávkou do deseti. „Zápas to hodně ovlivnilo,“ soudí Procházka.

Zlín začal přesilovku nastřelenou tyčkou Čanturišvilim v nastaveném čase první půle a dokonale ji využil na začátku druhé. Nejprve Conde našel kolmým pasem Jiráčka a zkušený středopolař křížnou střelou skóroval. Vzápětí Jawo zblízka minul míč v jasné pozici, ale o dvě minuty později se už radoval z gólu, když zblízka dorážel centr Procházky.

„Někdy je to proti oslabenému soupeři těžší, protože zaleze a není jednoduché to tam propasovat. My jsme si ale o poločase s trenérem řekli, jak to udělat, abychom si vytvářeli nebezpečné situaci. Asi jsme to dělali dobře, momentů ke vstřelení gólů bylo nakonec hodně. Klidně jsme mohli vyhrát vyšším rozdílem, ale jsme rádi i za výsledek 3:1. Na druhé straně ho zase nemůžeme nijak zvlášť přeceňovat, bylo to proti deseti,“ dodává.