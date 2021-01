„Porážku Baníku jsem nečekal. Myslel jsem si, že doma vyhraje. Ale abych se přiznal, na celý zápas jsem se nekoukal. Spíše jsem zhlédl jenom určité pasáže, momenty. Stejně nám trenéři hru Baníku důkladně zanalyzují,“ říká s úsměvem bývalý reprezentant, který do Baťova města přišel před letošní sezonou právě z Ostravy, kde předtím strávil dva a půl roku.

Těšíte se na souboj s Baníkem?

Motivaci samozřejmě mám. Je to můj poslední klub před příchodem do Zlína. I když se týmy pravidelně obměňují, znám tam většinu hráčů kádru. S některými z nich jsem pořád v kontaktu, už jsme se i hecovali. (úsměv) Na zápas se těším. Vždycky je to speciální, pokud nastoupím proti klubu, kde jsem nějakou dobu působil. V Ostravě jsem byl dva a půl roku, takže vzpomínek mám dost. Už se na to těším, Baníku ale zadarmo nic nedám.

Vypíšete do kabiny nějaké prémie? Jste ochotný přinést v případě výhry do kabiny svačinku?

Stoprocentně něco vypíšu i nějakou dobrotu přinesu. Navíc v tom nejsem sám. V Ostravě působilo více kluků, takže o motivaci máme postaráno. Odměna by mohla být větší. (úsměv)

Baník ale určitě chcete porazit i bez občerstvení že?

Je to tak. Hrajeme o důležité body. Chceme domácí utkání zvládnout a vyhrát, protože se nám to na podzim mockrát nepovedlo. Určitě je potřeba domácí bilanci vylepšit.

Baníku proti Slovácku scházela energie. Můžete toho taky využít?

Malinká výhoda to pro nás může být, přece jenom nějaké síly jsme oproti Baníku, který má po krátké pauze program ještě víc nahuštěný, pošetřili. Ale bude jenom o nás, jak se s tím na hřišti vypořádáme. Doma bychom neměli prohrávat. Navíc jsem nečekal, že by Baník mohl se Slováckem prohrát. Stal se ale opak, takže o to to budeme mít těžší. Tým se totiž vždycky po nějakém neúspěchu znovu naburcuje. K nám přijede soupeř připravený a odhodlaný odčinit poslední ztrátu. Ale zase oproti nám mají jeden zápas v nohách navíc, mohli by hrát v menším tempu.

Co bude pro sobotní duel klíčové? Co by na Ostravu mělo platit?

Hodně záleží na tom, jaký bude terén. Ve středu hodně tál sníh, takže trávník bude spíše těžší. S tím se však obě mužstva musí popasovat. Důležitý bude začátek, kdo dá první branku. Ta by speciálně nám hodně pomohla. Za posledních zápasů jsme moc gólů nevstřelili. Toto chceme změnit, v tréninku na tom pracujeme, abychom si v zápase vytvářeli šance, které dotáhneme do konce a proměníme. I naposledy v Opavě jsme měli hodně takových příležitostí, bohužel jsme brejky nedohráli. V tomto se musíme zlepšit.

Jste rád, že se po mrazivém víkendu oteplilo?

Musím říct, že i když při zápase v Opavě teploměr ukazoval dost stupňů pod nulou, nepřišlo mi to tak hrozné. Nikomu z nás zima nebyla. Samozřejmě když je teplota nad nulou, vždycky je to příjemnější a hraje se lépe. (úsměv)

V týdnu jste trénovali na umělé trávě?

Ano. Zatím jsme pořád na umělé trávě. Na hlavní hřiště se dostaneme až den před zápasem, abychom si ho trošku připomněli a dostali do sebe.

V Opavě jste nastoupil na pozici levého záložníka. Seděl vám tento post?

Vyplynulo to hlavně z absencí a celého rozestavení týmu. Je pravda, že se to naposouvalo a i já byl docela vepředu. Uvidíme, jak to bude teďka s Baníkem. Většina kluků se uzdravila a vrátila k tréninku, takže trenér Páník má z čeho vybírat a může sestavu protočit. Všichni jsme připravení nastoupit.