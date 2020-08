Posila Fastavu, která na Letnou dorazila po konci smlouvy z Ostravy, má za sebou první hodinu v novém mančaftu. Ani dvojnásobný mistr ligy s plzeňskou Viktorií ale ševcům výhru v posledním přípravném zápase nepřinesl. Páníkův tým v generálce ztratil nadějné poločasové vedení a nakonec Zbrojovce Brno podlehl 1:2. „Škoda, že jsme zápas prohráli, protože jsme určitě nebyli horším týmem,“ je přesvědčený šestatřicetiletý zadák.

Jak jste si užil premiéru v dresu Zlína?

Pro mě to byl první zápas po hodně dlouhé době a třech trénincích ve Zlíně, takže bylo těžké se dostat do nějakého tempa. Ale v prvním poločase jsme si vytvořili dost zajímavých příležitostí, žádnou z nich jsme ale nedotáhli do konce. Podařilo se nám vstřelit branku, ale druhý gól jsme nepřidali. Ve druhé půli jsme tam měli slušné brejky, ale žádný jsme nevyřešili až do konce. Soupeř, který měl v první půli jednu šanci, nás pak po přestávce potrestal.

Na trávníku jste vydržel šedesát minut. Na střídání jste byl s trenérem Páníkem domluvený?

Řekli jsme si, že se domluvíme o poločase. Já jsem se cítil fyzicky dobře, chtěl jsem dál pokračovat. Trenér mi ale oznámil, že mě po hodině hry vystřídá, tak jsem to respektoval.

Jak vám seděla role levého stopera ve tříčlenné obraně?

Co jsem v lize odehrál poslední zápasy, tak jsme většinou hráli vzadu takto ve třech. Na tento systém jsem navyklý, hráli jsme ho i pod trenérem Páníkem v Ostravě. Spíš kluci ve Zlíně byli zvyklí na jiné rozestavení. Je to jedna z variant, které může trenér použít. Je to spíš o nějakém sehrání.

S koncem v Baníku jste se už vyrovnal?

Já už jsem věděl asi půl roku dozadu, že v Baníku po sezoně končím. Nikdo mi k tomu asi nemusel nic říkat. V Ostravě bylo hodně stoperů pod smlouvou, já byl jediný, komu v létě končila, takže jsme neočekával, že budu v Baníku pokračovat. Vedení klubu mi o neprodloužení smlouvy řeklo asi dva měsíce do konce soutěže.

Souhlasíte s názorem, že kdyby vás trenér Kozel pravidelně stavěl, byla by situace jiná?

Neřekl bych, že bych byl úplně odstavený. Nějaké i důležité zápasy jsem odehrál. Asi byl můj konec daný. I kdybychom skončili pátí, což byl náš cíl v závěru sezony, tak by se moje situace v Ostravě nezměnila.

Je pravda, že jste byl blízko angažmá v Jablonci?

Mohu přiznat, že jsem nějaké jednání s Jabloncem podstoupil, ale Zlín byl od začátku velice konkrétní. Obě strany dodržely sliby, takže jsem nechtěl dál čekat. S Fastavem jsme se férově dohodli. Je pravda, že Jablonec je na tom po sportovní stránce asi o něco lépe, bude hrát předkolo Evropské ligy. Zlínu se poslední sezona moc nevydařila, ale letos budeme chtít hrát v lize lepší roli než loni.

Nevadí vám, že máte smlouvu pouze na jeden rok?

Nevadí. Já v tom nevidím problém. Na rovinu jsme si řekli, že si klidně už v zimě sedneme a vyhodnotíme mé působení tady ve Zlíně. Když budou obě strany spokojené, nevidím důvod, proč bychom se třeba už v zimě nedohodli na pokračování.