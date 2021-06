Zkušení fotbalisté společně začínali ve Viktorii Plzeň, na západě Čech pak byli součástí slavné éry. Sbírali úspěchy, trofeje. A i když se pak jejich cesty na pár let rozešli, znovu se potkali v Ostravě, odkud zamířili do Zlína.

Procházka se dohodl s Fastavem před necelým rokem, Fillo podepsal smlouvu v pátek. „Známe hrozně dlouho, už od základní školy. I když byl Martin o dva roky mladší a chodil do třídy s mým bráchou, vždycky byl ve svém ročníku nejlepší a trenéři jej posouvali výš. Brzy se dostal i mezi nás starší kluky. Od mládí prokazoval svůj talent a kvality,“ říká Procházka.

I když jsou oba mazáci na sklonku svých profesionálních kariér, pořád mají co nabídnout. „Pro Zlín je to velmi dobrá posila,“ míní sedmatřicetiletý obránce. „Vím, že nemá rád porážky a na hřišti nikdy nic nevypustí. Přesně takového hráče každý tým potřebuje a třeba nám na jaře hodně chyběl,“ je přesvědčený.

Po dovolené se tak bývalí reprezentanti sejdou v jedné kabině na Letné. I když Procházka dlouho nevěděl, zda bude ve Zlíně pokračovat nebo si najde jiný klub, nakonec se s vedením Fastavu dohodl na spolupráci, smlouvu prodloužil o další rok.

„Samozřejmě jsem rád, že jsme se domluvili. Sedli jsme si v posledním týdnu před dovolenou a vyřešili to. Jednání bylo rychlé, bezproblémové,“ těší bývalého stopera Slovácka, Mladé Boleslavi nebo tureckého Osmanlisporu.

S jinými kluby na jaře nejednal. „I když nějaké náznaky byly, nechtěl jsem nic řešit. Zlínu jsem dal jasně najevo, že bych tady rád pokračoval a čekal, jak se k tomu postaví,“ uvedl.

Nyní má Procházka jistotu i klid, na dovolenou do Turecka může o víkendu odletěl v úplném klidu. „Míříme do Beleku. Hotel i místo znám z několika soustředění. Pro dcerku Jasmínku, která má rok a půl, to bude vůbec první cesta letadlem, pobyt u moře. Z toho důvodu máme s trošku obavy, ale jinak se těšíme, jak si týden užijeme,“ říká.

„Doufám, že si trochu odpočineme, protože dcera hodně běhá a bere dost energie,“ přiznává s úsměvem zadák Fastavu.

V centrální části Turecké riviéry chce hlavně na chvíli zapomenout na fotbal a hlavně nevydařenou jarní část sezony. Ševcům to ve druhé polovině sezony znovu nešlo, trápili se a nakonec byli rádi, že se v předstihu zachránili, i když si do nové sezony s sebou ponesou jedenáctizápasovou šňůru bez výhry.

„Do Zlína jsem přicházel s tím, aby hrál v lize lepší roli než předcházející rok, kdy byl ve skupině o udržení. Dlouhou část sezony to sice vypadalo, že jsme ve středu tabulky, bohužel závěr se nám nepovedl a nakonec to dopadlo tak, že jsme se tři kola před koncem zachránili,“ říká.

„Proto věřím, že v příští sezoně to bude mnohem lepší,“ dodává závěrem.