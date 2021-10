„V poslední době jsme měli nejtěžší ligové soupeře, série neúspěchů se nám trošku natáhla. Teď ale máme před sebou tři zápasy, které nám ukáží, jak na tom v lize vlastně jsme,“ říká sedmatřicetiletý zadák.

Na ševce v říjnu čeká nejen Hradec Králové, ale i Pardubice a České Budějovice. Všechno týmy s podobnou výkonností. Další ztráty už by byly pro Moravany bolestivé. Hlavně na Letné musí začít bodovat.

„S Hradcem hrajeme doma, jsme mírný favorit. Chceme proti němu přerušit nějakou sérii neúspěchů. I když každý tým chce získávat body hlavně doma, my je sbíráme spíše venku. Máme to opačně a nyní to chceme změnit,“ burcuje.

Východočeši jsou sice ligovým nováčkem, ale v předcházejících duelech ukázali, že po návratu do nejvyšší soutěže nejsou jenom do počtu. Byť hrají v azylu, po rozpačitém vstupu do sezony se rozjeli a v tabulce jsou již osmí, čtyři body před Zlínem.

„Jejich výsledky jasně ukazují, že je není radno podceňovat. Mají za sebou dobré zápasy i se silnými soupeři,“ uvedl Procházka.

„Na začátku sbírali spíš po bodu. Sice neprohrávali, ale body jim moc nenaskakovali. V posledních zápasech se jim ale podařilo párkrát vyhrát a poskočili v tabulce,“ přidává.

Z toho, jak se votroci ve FORTUNA:LIZE prezentují, někdejší reprezentant překvapený není.

„Každého nováčka vždycky zdobí elán. Hradec navíc předvádí dobrou defenzivu, ze které vychází do rychlých protiútoků. Právě na ně si musíme dát velký pozor. Teď se mu začalo dařit i střílet branky. Hraje takový jiný systém. Budeme muset hledat nějaké skulinky a využít toho,“ říká.

Z týmu nejbližšího soupeře zná především trenéra Koubka, který jej dříve vedl v Plzni a Mladé Boleslavi. „Naše společné působení považuji za úspěšné, takže na něj vzpomínám dobře,“ prohlásil.

Hráče Hradce však zná spíše jenom podle jmen. Samozřejmě zaregistroval kapitána Vlkanovu, šikovného křídelníka. „O něm se mluví delší dobu. Měl nějaké zajímavé možnost na přestup. Hradec jej ale udržel a je jeden z jeho stěžejních hráčů,“ ví dobře.

Fotbalisté Zlína se ale na jediného hráče soupeře soustředit nemohou. Východočeši navíc spoléhají spíše na týmovost, poctivou práci. Žádné hvězdy v sestavě nemají, spíš to budou chtít urvat bojovností a taktickým výkonem.

Borci z Fastavu se musí poučit z předcházejících domácích nezdarů, s Olomoucí i Bohemians to nezvládli, naposledy na Letné juchala Sparta.

I když v Plzni ukázali zlepšení, na body to znovu nestačilo. Herně to drhlo i v poháru, kde ale ševci nakonec zvládli roli favorita a druholigový Vyškov nakonec přemohli 2:1 v prodloužení. „Postup je nejdůležitější,“ připomněl Procházka.

Bývalý hráč Plzně nebo Ostravy se do Drnovic těšil. „Sice jsem tam ligu nikdy nehrál, protože to je už dávno, ale jednou jsem se tam na ni byl podívat. Pohárový zápas mi navíc pomohl trošku se vrátit do zápasového tempa. Mně ta pauza přišla nekonečná,“ přiznal na závěr.