„Abych byl upřímný, ani jsem to nečekal,“ usmíval se dvoumetrový slovenský gólman, který hned v úvodu vychytal Balutu a ševce ve svátečním střetnutí podržel také při hlavičce Součka a přízemní ráně Hušbauera nebo dorážce Zeleného po rohu. „Balony mě trefovali, někdy to bylo i se štěstím, ale celý tým přispěl k tomu, že jsme vyhráli,“ prohlásila nová jednička Fastavu.

Pro fanoušky i celý klub byl triumf nad Slavií krásným dárkem k výročí sta let od založení. Jak výhru vnímáte vy?

Podobně. My jsme před utkáním nekalkulovali. Předtím jsme čtyři zápasy v řadě prohráli, ale žádná nebyla panika. Každý ale cítil, že už je čase bodovat. Soupeři ze spodku tabulky se na nás dotáhli, tlak narůstal. Pro nás je jedině dobře, že jsme se s tím vypořádali a paradoxně zabrali v největším jarním zápase.

Jak jste si výroční zápas užil?

Nálada byla slavnostní. Každý vnímal, že zlínský klub slaví sto let fotbalu. Tlak na nás byl větší. Možná nám i pomohl a nakopl nás. Konečně jsme se probudili. Už od rozcvičky to mělo parametry, bojovnost. Je to dobrý výsledek do budoucna. Musíme zlepšit pošramocené jméno. Jiná cesta nevede.

Mrzí vás hodně, že už nemáte možnost být do šestého místa?

Musíme se všichni podívat do zrcadla a otevřeně říct, že naše výkony na jaře nebyly optimální. První tři kola jsme nezachytili, proto můžeme být rádi za to, kde teď jsme. Samozřejmě že to mohlo být lepší. Že jsme vypadli z první šestky, nás mrzí.

Co říkáte na parádní gól Džafiće?

Nevěřil jsem tomu, ale střely z dálky vždycky smrdí. Jsou nevyzpytatelné, pro gólmany těžko řešitelné. Brankář Slavie neměl šanci. Džafovi to na tu stranu lepí. Z velké dálky to trefil fantasticky.

A výkon Slavie?

Na Slavii bylo vidět, že má těžké nohy z náročného zápasu na Chelsea. Soupeř už ale na začátku utkání naznačil, že to bude těžké utkání.

Neměl jste v závěru obavy, že soupeř vyrovná?

Byl to nápor na psychiku. Člověk na konci počítá sekundy, a když se podívá na světelnou tabuli, zbývá do konce zápasu ještě deset minut. To je ta nejhorší věc. Oba týmy toho měly dost, naštěstí jsme závěr zvládli.

Už vyhlížíte play-off?

Na play-off se těším. Nikdy v životě jsem ho nezažil. Bude to pro každého hráče novinka. Jelikož jsme nevyzpytatelný tým, je úplně jedno, zda budeme začínat doma nebo venku.

Proti Slavii jste hráli na tři stopery. Vyhovuje vám to?

Je mi to jedno. Když jsem chytal ve Skotsku, tam se taky často měnil systém. Podle mě je hlavní nastavení hlavy. Prostě jsme k tomu přistoupili tak, jak jsme měli. Předtím jsme polevili a po porážkách byli zahnaní do kouta. Proti Slavii jsme ukázali charakter. I do Mladé Boleslavi pojedeme s vítěznou mentalitou. Chceme skončit co nejvýš a ve zbytku sezony vyhrát co nejvíce zápasů.