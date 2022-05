Jeho tým sice po změně stran ubral z plynu a nechal hrát i skláře, přesto mohl své vedení ještě navýšit.

Neuznaný gól Cedidly ani nevyužité další možnosti nikdo na Letné ale neřešil, výhra 3:0 ve druhém kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu všechny Zlíňany plně uspokojila.

„Jsem rád, že jsme důležitý zápas takto zvládli. Ve druhé půli jsme s našimi zkušenostmi měli hrát o něco líp. Spoléhali jsme se víc na brejky, ale nechtěli jsme hrát jenom na ně. Na konci jsme drželi míč, kontrolovali hru. Hosté už neměli sílu na zvrat,“ zhodnotil část povedeného zápasu Jelínek.

Ševci v nejvyšší soutěži vyhráli po pěti duelech a vykročili k záchraně.

Skvělý nástup rozhodl. Ševci zdolali Teplice 3:0 a jsou blízko záchraně

Na čtrnáctou barážovou příčku, která po nedělní porážce zůstala Teplicím, mají náskok šesti bodů. „Záchranu ještě jasnou nemáme, takže se nebudeme spoléhat na to, že je to hotové. Ve fotbale se může stát ledacos. Chceme uhrát další body. Oddechnu si, až to bude jisté,“ říká Jelínek.

Pokud však fotbalisté Zlína ve zbývajících třech duelech naváží na výkon s Teplicemi, nemají se čeho bát. „Kluci se přesvědčili, že naše práce funguje. Bylo na nich vidět, jak moc chtějí vyhrát. Opravdu k zápasu přistoupili velmi zodpovědně. Dokonce měli společný oběd na stmelení. Jsem rád, že to přenesli i do zápasu,“ těší Jelínka.

I když se musel proti Teplicím obejít bez marodů Tkáče, Matejova a Hlouška, zastoupili je jiní borci. Dařilo se všem, nikdo nebyl jenom do počtu.

„Byl to týmový výkon, z něhož vzešly individuality,“ uvedl zlínský kouč. „Někteří kluci přitom nastoupili se sebezapřením. Hrubý měl v týdnu horečky, úplně fit nebyl ani Vakho,“ přiznal.

Teplice na tom ale byly daleko hůře. Do Baťova města dorazily bez stabilních záložníků Fortelného, Jukla, Marečka či Trubače.

„Sestavu Teplic jsme neřešili. Samozřejmě vím, že to pro ně bylo složité, měli hodně absencí. Stejně jako my patří k týmům, ve kterých se stěžejní hráči těžko nahrazují. Kluci ale k zápasu přistoupili se vší vervou,“ dodal.