Měl toho dost. Antonín Fantiš si jako jeden ze čtyř hráčů Zlína střihl v přípravě proti Brnu kompletních devadesát minut. Jednatřicetiletý univerzál, který vedl ševce z pozice kapitána, si více užil první půli, po změně stran už spíše tahal nohy, čekal na konec.

Fotbalisté Zlína prohráli v Tipsport lize s Brnem 1:2 | Video: Libor Kopl

„Únava se projevila. Brno o přestávce vystřídalo celou jedenáctku, my už jsme nebyli až tolik živí. Zbrojovka nás po změně stran uběhala, přehrála,“ uznal sportovně Fantiš po porážce 1:2.

Zlíňané zakončili zimní přípravnou soutěž s jednou výhrou a dvěma porážkami, v Tipsport lize skončí v dolní polovině tabulky, když všechny čtyři skupiny se sčítají dohromady.

„Zápasy byly podobné. Vždycky nám vyšel jeden poločas, další už byl horší. Je znát, když se sestava protočí. Někteří kluci jsou tu noví, jiní přišli z béčka, z dorostu, což se projevuje na výkonech i výsledcích,“ míní.

Předposlední tým FORTUNA:LIGY ztratil závěrečný duel zimní Tipsport ligy v úvodech poločasů.

Nejprve inkasoval hned v první minutě, kdy se po bleskové akci prosadil zakončující Juritka, krátce po změně stran zase udeřil Alijagić.

„Je pravda, že začátek zápasu i úvod druhého poločasu nám utekl,“ souhlasí.

Zatímco v úvodní části dokázali ševci hru i výsledek srovnat, po krátké přestávce se už střelecky neprosadili, v poli se navíc spíše soužili.

„V první půli jsme se do toho dostali docela rychle. I když jsme prohrávali, kontrolovali jsme hru a Brno přehrávali. Měli jsme i dost náznaků, vypracovali si další příležitosti,“ líčí.

Ševci zaspali začátky poločasů, Tipsport ligu zakončili porážkou s Brnem

Ševci ale dali jenom gól, další možnosti promarnili. I tak je kouč Červenka po úvodní části právem chválil.

„Herně to od nás bylo velice slušné,“ přitakává Fantiš.

„Hráli jsme podle našich představ. Takto bychom se chtěli prezentovat i na jaře v lize. Celkem nám to vycházelo. Výkon snesl nějaké měřítko,“ přidává.

Ve druhé půli už ale Zlíňané tak dobře nehráli. Chyběl jim lepší pohyb, více sil.

Mohly za to především absence.

Domácím proti Brnu scházely zimní posily i některé opory.

Celkem do utkání nezasáhlo třináct hráčů, což je více než polovina aktuálního kádru.

„Každá ztráta je znát. Kluci jsou nemocní nebo nakopnutí. Snad se brzy dají do kupy. Radši ať jsme všichni zdraví v Turecku,“ přeje si.

Fantiš už se stejně jako další zlínští fotbalisté těší za teplem a lepšími podmínkami. „Jsem moc rád, že nakonec letíme. Jenom to kvituji. Ve Zlíně jsme až doteď trénovali jenom na umělce. Největším problémem však byly mrazy. Dlouho jsem nezažil, aby přes den bylo minus třináct stupňů. Některé kluky to poznamenalo. Ale už to máme za sebou,“ oddechl si.

Bývalý hráč Příbrami, Jablonce nebo Baníku Ostrava si s sebou do Antalye přibalí PlayStation a nějakou knihu.

Moc času na zábavu však mít na jihu Evropy nebude. Moravané odlétají do Turecka v pátek a vrací se přesně za týden.

„Nejedeme tam na nějakou extra dobu. Budeme trénovat, hrát, takže to rychle uteče, ví dobře.