I tak chce ale roudnický odchovanec bývalý klub obrat o důležité body a zlínským fanouškům na rozloučenou nejen zamávat, ale i udělat radost výkonem a výsledkem.

„Je jasné, že Liberci přeji, aby se dostal do pohárů, ale nechci, aby nás porazil. My jsme dlouho nevyhráli, teď chceme konečně zabrat a ve zbytku sezony udělat co nejvíce bodů,“ říká Potočný.

I když loni v zimě opustil severní Čechy a přestoupil do Ostravy, na působení pod Ještědem nikdy nezapomene.

„Já se do Liberce vždycky strašně rád vracím. I s kluky, kteří tam pořád ještě jsou, jsem toho prožil strašně moc. Ať už je to Karafiát, Koscelník, Chaluš nebo Mikula. Všechno jsou to moji kamarádi a pokaždé je moc rád vidím. Klub mám celkově strašně rád,“ přiznává.

Ve Slovanu prožil nejlepší období kariéry. U Nisy celkem nastřílel jednadvacet ligových gólů. Dohromady víc než ve čtyřech jiných klubech, kde až doteď působil.

Liberec však překvapivě šlape i bez Potočného a další bývalých opor, které se rozprchly do Slavie a dalších mančaftů po celém Česku.

I když Severočeši naposledy remizovali s Brnem 1:1, stále živí naději na předkolo evropských pohárů.

Čtvrté Slovácko už ale nedoženou, ve hře je pouze posun před pátou Plzeň.

„V Liberci vždycky byli dobří trenéři. Třeba současný Pavel Hoftych. Ten ze mě vyždímal úplné maximum. Hrálo se mi pod ním dobře, protože mi věřil,“ uvedl.

Nezapomíná však ani na Slováka Zsolta Hornyáka, jenž Potočného taky vedl v Liberci a nyní působí v Maďarsku, které trénuje Puskás Akadémii. „Udělal tam dobrý výsledek a dosáhl úspěchu,“ oceňuje.

Naopak Zlíňané za sebou mají další neúspěšný ročník. O když se v předstihu zachránili, vedení klubu i příznivci čekali od mužstva víc. Na sérii nezdarů doplatil především trenér Páník, který po remíze s poslední Opavou na Letné stejně jako asistent Somberg skončil a tým převzal kouč juniorky Jan Jelínek.

„Bylo to pro mě docela překvapení. Moc to ale nevnímám, protože moje působení ve Zlíně už se krátí ke konci. Jelda je ale mladý trenér. Hodně přísný, taky dost křičí. Je to trochu jiné,“ vnímá.

I když jaro nebylo z týmové pohledu dobré, Potočný hodnotí půlrok pozitivně. Hostování z Ostravy mu prospělo, byť čísla neměl takové, jaké by si přál.

„Ve Zlíně se mi líbilo. Všichni v klubu se chovají hrozně hezky. Jsou vstřícní, hodní. Prostředí je tady příjemné,“ pochvaluje si.

Bývalý hráč Teplic nebo Bohemians 1905 se do statistik zapsal hlavně třemi přesnými ranami.

Dvakrát se zkušený fotbalista prosadil z penalty, jednou skóroval z trestného kopu.

Góly do sítě Olomouce, Slavie a Českých Budějovic přinesly Fastavu slušných šest bodů. „Vím, že branek moc nebylo, ale herně mi angažmá pomohlo. Cítím se líp a snad na to navážu v Baníku, kam se budu vracet,“ přeje si.

Se zlínskými fanoušky se chce rozloučit výhrou. „Určitě by si to zasloužili, protože v poslední době se nám moc nedařilo. Uděláme všechno proto, abychom Liberec porazili, i když to samozřejmě bude těžký zápas, protože nás čeká silný soupeř,“ uvědomuje si.

Nejen Potočného mrzí, že se lidé na stadiony vrátili až na konci sezony, a tom ještě v omezené míře.

„S fanoušky je fotbal úplně jiný než teď, kdy jsou prázdné tribuny. Když jsou na stadionu lidé, je ten fotbal hned hezčí,“ dodává s úsměvem.