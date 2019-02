/ROZHOVOR/ Po třinácti letech se opavští fotbalisté mohli radovat z ligového gólu. Zajistil ho útočník David Puškáč.

Radost ze své premiérové branky ale po utkání neměl. Jeho tým se zlínským Fastavem prohrál 1:2.

Davide, první ligová branka s nádechem hořkosti, souhlasíte?

Je to tak. Měli jsme bodovat. Podařilo se nám vyrovnat, chtěli jsme remízu udržet. Po přestávce ale přišel laciný gól, na který jsme nedokázali odpovědět.

Roli sehrálo i to, že jste téměř celý zápas hráli v deseti…

Přesně tak. Vyloučení přišlo strašně brzy. Zlín dobře držel balon a my jsme jenom běhali. Bylo to náročné, v závěru nám už došly i síly.

I v deseti jste se snažili hrát aktivně…

Ano, snažili, ale Zlín nás do žádných šancí nepouštěl, dobře to držel vzadu. I když nakonec jsme si mohli mít bod, kdyby v závěru proměnil Vašek Jurečka svou šanci.

Co říkáte na atmosféru v brněnském azylu?

V domácím prostředí jsme hodně silní, tady je to jiné. Ale jsme rádi, že fanoušci do Brna dorazili, děkujeme jim za to.

Berete Brno jako velký hendikep?

Doma je doma, ale vymlouvat se na to nebudeme.