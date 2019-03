„Byl to vabank, padesát na padesát. Hlavně jsem se snažil vyčkat do poslední chvíle. Naštěstí mě chtěl propálit, ale trefil mě,“ oddechla si jedna z hlavních postav sobotní bitvy na Letné.

Rakovana, který se před týdnem podílel i na výhře v Ostravě, zaslouženě po utkání chválil také zlínský kouč Pivarník.

„Kluci musí vzadu cítit oporu. Matej je velký, objemný, působí hodně mohutně. Navíc dobře sbírá centry a zvládl také pracovat nohama. Při nájezdu zachoval klid, zvládl to fantasticky,“ prohlásil.

Zimní posila se ale jako hrdina necítila. „Spoluhráči mě sice poplácali po ramenou, ale všechno je relativní,“ připomíná. „Musíme výhru rychle oslavit, udělat analýzu a jít dál,“ pokračuje.

Současnou situaci si ale rodák z Banské Bystrice užívá. Do Zlína přišel až na konci zimní přípravy, první tři kola byl mezi náhradníky.

Šanci od první minuty dostal až v Ostravě, kde nechyboval a slušný výkon podal i doma s Duklou.

„Když se vyhraje, všechno se hodnotí pozitivně. Já se ale na to dívám jinak, vidím i rezervy. Musím zapracovat na kondičce i dalších věcech,“ cítí.

Ve Zlíně se ale dlouho rozkoukávat nemusel. Vždyť většinu obránců znal. Zvyknout si musí pouze na mladíka Bača. „Souhra je v pohodě. S tímto problém není. S Bartošákem jsem hrával v Karviné, s Buchtou a Holíkem zase v Jihlavě,“ připomíná.

Proti poslednímu týmu FORTUNA:LIGY moc práce neměl. S tím ale dopředu počítal.

„Právě takový průběh jsme čekali. Že to bude o jednom či dvou gólech. Věděl jsem, že si moc nezachytám. Ne že by Dukla byla slabá, ale hlava dělá svoje. Naštěstí jsme to v závěru zlomili,“ pravil.

V prvním poločase si nesáhl pořádně na balon, přesto inkasoval. Holenda zvládl uprostřed hřiště důležitý souboj s Buchtou, kolmicí vysunul Podaného a přímočarou akci přesně zakončil Hadaščok. Gólman Rakovan neměl proti umístěné ráně nárok zasáhnout. Dukla skórovala z první vážnější akce v zápase.

Druhá půle už byla jiná. Domácí brankář se blýskl třeba při střele Španěla Gonzalese nebo šanci Hadaščoka. „Chtěli jsme to otevřít, šance jsme měli, ale od začátku jara se v koncovce trápíme. Dneska se to zlomilo, snad nás to nakopne,“ věří.

Ševci si díky prvnímu jarnímu triumfu před vlastním publikem pojistili šestou příčku, na které by chtěli zůstat i po odehraných třiceti kolech. „Je to lákavé. O to větší radost máme, že jsme s Duklou vyhráli. První tři kola jsme totiž byli marní,“ říká Rakovan.

Teď hráči Fastavu zase stoupají vzhůru. Velký podíl na tom má také útočník Poznar. Zlínský forvard rozsekl minulý duel v Ostravě a klíčovým mužem byl i v sobotu proti Dukle. „Jeho disciplinární trest jsme neřešili. Samozřejmě bylo dobře, že hrál,“ pronesl.

Vysoký gólman ocenil také slovenského kolegu Matúše Hrušku. Gólmana Dukly zná ještě z působení v akademii Žiliny. Svým výkonem ho o čtyři roky mladší brankář překvapil. „Chytal výborně, překonával se. Je mladý, úspěch ho čeká,“ je přesvědčený Rakovan.