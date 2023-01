Trenér FC Trinity Pavel Vrba, který dal přednost Rakovanovi před Dostálem, se při své premiéře v novém klubu mohl na zkušeného Slováka spolehnout. „Určitě mu nebudu nadávat,“ poznamenal s úsměvem nový kouč Zlína.

Odchovance Žiliny překonal v závěru první půle pouze Klíma, jinak si Rakovan počínal skvěle a další tutovky soupeře bravurně kryl.

Urostlý brankář po změně stran dvakrát vychytal Kuzmanoviče, v závěru famózně zlikvidoval tutovky Miškoviče a v nastaveném čase lapil i hlavičku střídajícího Buchty.

„Nejtěžší byl první zákrok proti Miškovičovi. Věděl jsem, že mě buď trefí, nebo dá gól. Naštěstí mě trefil,“ oddechl si dvaatřicetiletý brankář.

Laštůvka z druhé strany hřiště sledoval střelecké trápení svých spoluhráčů. „Ke Kuzmanovičovi se přiblížil fantasticky, asi ho nechtěl lobovat. Pak ten zákrok proti Miškovičovi… Jako gólman vím, že by měl mířit spíš na zem kolem nohy než na jeho dlouhé ruce, ale lehko se to říká. A ta poslední hlavička asi taky měla mířit spíš dolů do protipohybu. Nicméně fakt super zákroky,“ uznale pokyvovala hlavou opora Baníku.

Vrba po pikantní premiéře: Ukázali jsme srdce. Za bod musíme být vděční

Rakovan si na úvod jara zachytal opravdu dost, zahřívat se nijak zvlášť nemusel. „I když zima byla nepříjemná, vlezlá, člověk ji v tom adrenalinu ani nevnímá,“ tvrdí.

Také trávník byl podle něj připravený dobře. „Horší byla nepříjemná zima, ale stejné to bylo i minulé ročníky. Mně to nějak osobně nevadí,“ tvrdí.

Bývalý gólman Slavie, Karviné či Jihlavy tak měl největší podíl na prvním bodu ševců po čtyřech porážkách. „Baník měl ve druhém poločase asi více šancí. Bod je pro nás dobrý, musíme se od něj odrazit. Bereme ho,“ přitakává.

Také s výkonem mužstva byl spokojený. „Na něm musíme stavět,“ myslí si.

I když hosté z Ostravy měli výraznou převahu v hledišti, úvod na trávníku patřil domácímu Zlínu. „Prvních patnáct minut jsme na soupeře vletěli. Měli jsme tlak, ale nepřetavili jsme jej v gól,“ štve Rakovana.

„Naopak jsme z propadlého balonu inkasovali lacinou branku. Ale chlapci se dokázali zvednout a šťastným gólem jsme výsledek srovnali. Bylo to zasloužené. Šli jsme si za tím,“ míní.

Zlíňané vědí, o co na jaře hrají, proto od trenéra Vrby nepotřebovali žádnou extra motivaci.„Chtěli jsme uspět, za každou cenu vyhrát. Z každého z nás to sálo. Nakonec se nám to podařilo napůl. Nevadí, jede se dál,“ dodává.

Ševci se v dalším kole představí na severu Čech, kde vyzvou neoblíbený Jablonec.