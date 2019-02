Fanoušci si ho dobře pamatují. Vždyť chytal v Karviné, Slavii nebo Jihlavě. Od středy už je ale hráčem Zlína. Dvoumetrový slovenský brankář Matej Rakovan se po konci ve skotském Dundee vrátil zpět do Česka.

Brankář Matej Rakovan (na snímku) po podpisu smlouvy odletěl za zlínským týmem do Turecka. | Foto: www.fcfastavzlin.cz

S vedením Fastavu se dohodl na podmínkách. Krátce po podpisu dvouleté smlouvy už zkušený osmadvacetiletý gólman sedl na letadlo a odcestoval za novými spoluhráči na herní soustředění do Turecka.

„I když to nebude jednoduché, chci se postupně dostat do sestavy. Udělám všechno pro to, abych pomohl zlínskému týmu,“ říká odhodlaně druhá zimní posila šestého týmu FORTUNA:LIGY.

Rakovan byl v kontaktu s vedením Fastavu již od loňského léta.

„Tehdy mě oslovil pan Grygera. V tu stejnou dobu jsem však dostal i nabídku ze Skotska, takže jsem to chtěl zkusit. Teď mě Zlín oslovil znovu a nebylo co řešit. Angažmá v Dundee nebylo ideální, hlavně kvůli rodině jsem to raději ukončil,“ líčí rodák ze Žiliny.

Jiné nabídky ani příliš neřešil.

„Rozhodl jsem se, že půjdu tam, kde mě budou chtít. Tím, že o mě měl Zlín zájem už v létě, tak jsem tady,“ říká Rakovan.

I když bývalý mládežnický reprezentant Slovenska bydlí s rodinou v Praze, po návratu z Turecka se přestěhuje do Baťova města.

Ve Fastavu nebude mít problém zapadnout do kolektivu. Z předcházejících angažmá se dobře zná s Pavlem Vyhnalem, Petrem Hronkem a jmenovcem Buchtou.

„S prvně jmenovaným jsem hrál ve Slavii, s dalšími kluky zase v Jihlavě,“ připomíná.

Rakovan se těší také na brankářské kolegy Dostála a Šišku.

„Se Standou se známe už dlouho i trošku blíž, takže tam by neměl být problém,“ je přesvědčený vytáhlý gólman, kterého mrzí pouze fakt, že s týmem stráví na Turecké riviéře pouze čtyři dny.

„Je to škoda, bohužel to nešlo dřív, protože ve Skotsku nebylo jednoduché se vystěhovat a vše ukončit, ale samozřejmě se za kluky těším,“ dodává Rakovan.