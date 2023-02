Slovenský křídelník v posledních jedenácti zápasech nasázel jedenáct gólů, naposledy dvěma přesnými ranami skolil Jablonec.

„Vůbec ho neznám. Zaregistroval jsem ho až ve Spartě,“ přiznává rodák ze Žiliny. „Pozor si ale musíme dát na každého hráče Sparty,“ přidává jedním dechem.

Priskeho parta se po zimní pauze nevídaně rozjela. Po úvodní jarní remíze v Olomouci další tři duely zvládla skvěle a dotáhla se na Slavii i Plzeň.

Zkrátka je zpátky ve hře o titul. „Sparta se oproti začátku sezony posunula mílovými kroky dopředu. Na podzim byla pod tlakem, teď to bude úplně jiný zápas,“ tuší Rakovan.

Bývalý gólman Slavie či Jihlavy loni v září patřil při posledním vzájemném zápase k hlavním postavám týmu FC Trinity, který senzačně vydoloval v Generali Areně bod.

A klidně mohl i vyhrát, nebýt zahizených tutovek Silného a Filla.

„Měli jsme tam dvě nebo tři šance, taky jsme šli sami na gólmana. Bohužel jsme branku nedali,“ lituje i po několika měsících Rakovan.

Bod ze Sparty se ale počítá a i teď by ševci nerozhodný výsledek brali. „Po posledním nezdaru v Pardubicích se potřebujeme zase chytnout,“ cítí slovenský brankář.

Výsledek je špatný. Situace je i vzhledem k losu složitá, ví trenér Zlína Vrba

Ševci si porážkou 1:2 na východě Čech zkomplikovali boj o ligovou záchranu. Místo navýšení náskoku mají nyní stejně bodů právě jako poslední Pardubice.

„I kdybychom tam vyhráli v klidu nejsme,“ ví dobře. „Nemůžeme spoléhat na to, že před námi je ještě spousta zápasů. Bodovat musíme doma i venku,“ přidává.

Pokud chtějí Zlíňané doma s aspirantem na titul uspět, musí podat maximálně koncentrovaný výkon a mít i štěstí, třeba jako před týdnem rovněž namočené Teplice proti Slavii.

Čelit Spartě ale nebude vůbec jednoduché. Pražané se rozjeli. Střílí hodně branek, vítězí. „Soupeř je v laufu, podává dobré výkony. Bude to pro nás těžké, ale to je vždycky,“ říká Rakovan.

Moravané mají na jaře ale rovněž slušnou formu, rozhodně nepůsobí jako tým na sestup. „Kádr se kvalitně doplnil, jsme silnější. Určitě z toho mám lepší pocit,“ souhlasí jednička Zlína.

V Baťově městě sázejí na starší i urostlé hráče. „Hodně kluků dříve hrálo o záchranu. Ať už v Ostravě nebo tady ve Zlíně. Zkušenosti se nám mohou hodit,“ věří.

Glosa Libora Kopla: Ševci jednu bitvu prohráli, fotbalová válka dál pokračuje

Rakovan patří ve zlínské kabině mezi borce s nejlepší formou. Mužstvu pomohl hlavně v duelech s Baníkem a Teplicemi, v Jablonci i Pardubicích sice dvakrát inkasoval, ale za branky rozhodně nemohl.

„Po prohře se každý cítí špatně, ale příprava byla krátká, intenzivní, dali jsme tomu všechno. V každém zápase se snažíme udělat maximum. I proti Spartě chci podat co nejlepší výkon,“ líčí.

„Každý zápas je pro mě výzvou, ale motivaci samozřejmě mám, když nastupujeme proti takto silnému soupeři,“ doplňuje.

Rakovan ještě nikdy v kariéře Spartu neporazil, uhrál s ní jenom dvě remízy.

Třeba proti Slavii má lepší bilanci. Trenér Vrba se snaží mužstvo na bývalý klub důkladně nachystat. Informace do hráčů ale dostává postupně. „Slabiny? Do novin to neřeknu, ale každý je má a my se je pokusíme využít,“ slibuje.