„Štve mě, že soupeř potrestá každou naši chybu,“ prohlásil zklamaně dvoumetrový slovenský gólman, kterého nejprve překonal nekompromisní ranou mladík Hložek a pak správně vyřešil brejkovou akci střídající Tetteh.

„Je to tak už třetí nebo čtvrtý zápas. Ani v předcházejících zápasech jsem moc práce neměl. Zatímco jsme ale v útoku impotentní, soupeř co si vytvoří, z toho dá gól. Je to trošku frustrující,“ přiznává rodák ze Žiliny.

Za nepříznivého stavu 0:2 už bylo hotovo. „Dostali jsme gól, pak druhý a už to bylo zlé,“ pravil Rakovan.

Přitom ševci více než hodinu živili proti favoritovi šanci na senzační bodový zisk. Moravané dlouho výborně bránili a soupeře nepouštěli do vyložených šancí.

„V prvním poločase jsme ukázali dobrou defenzivu i kvalitu v obranné fázi, ve druhé půli už ale ne,“ říká Rakovan.

Fastavu dlouho vycházel taktický plán, Buchta a spol. pečlivě plnili Pivarníkovy pokyny.

„Změnili jsme rozestavení a po delší době hráli se třemi obránci. Vzadu se nám dařilo, až do inkriminovaného momentu ve druhém poločase to fungovalo,“ připomíná bývalý brankář Karviné, Slavie nebo Jihlavy.

I když byli hosté chvílemi až moc zalezlí, Sparta si se žlutým obranným valem dlouho nemohla poradit.

„Byl to náš záměr. Zaměřili jsme se hlavně na kompaktní obranu s tím, že budeme chodit do rychlých protiútoků,“ vysvětluje Rakovan.

„Sice jsme místy byli hodně zatáhnutí a neměli pořádnou šanci, ale se Spartou se dalo hrát,“ míní. „Kdybychom měli více štěstí, tak to tady zvládneme,“ je přesvědčený devětadvacetiletý brankář.

Závěrečná půlhodina ale vyzněla jasně pro Pražany.

„Do zápasu jsme šli s tím, že chceme udělat nějaký dobrý výsledek, což se nám nepovedlo. Bohužel rozhodly dvě tři šance Sparty, po kterých jsme dostali góly. Bohužel nás to trápí celé jaro. Musíme na tom zapracovat,“ ví Rakovan.

Moc času nemají. Už v sobotu jedou do Karviné, kde pouze bránit nemohou.

„Nejlepší lék je nejbližší zápas. Věřím, že to konečně zlomíme a zase zvítězíme,“ burcuje slovenský fotbalista.