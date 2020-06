Dalo se to chytat?

„Při lepší konstelaci asi jo,“ přiznává jednička Fastavu. Zároveň ale připomíná. „Jánošovi to dobře skočilo. Byla to rána, ještě k tomu to plavalo jako blázen. Vyčítat si to rozhodně nebudu,“ tvrdí osmadvacetiletý gólman.

Nebezpečí tušil už v okmažiku, když si Jánoš po autu Fleišmana navádí míč na střed hřiště. „Řval jsem na kluky, ať proti němu někdo vystoupí, protože bylo jasné, že vystřelí. Sedlo mu to ale neskutečně. Byla to pěkná rána,“ ocenil trefu středopolaře Baníku.

Rychlá branka z 5. minuty ševce zasáhla. „Do zápasu jsme chtěli vstoupit aktivně, bohužel nás gól trošku srazil. I když jsme i v prvním poločase měli mírnou územní převahu, přes obranný blok Ostravy jsme se jen velmi těžko dostávali. Proto jsme o přestávce museli trošku pozměnit taktiku, nakonec to dopadlo vyrovnávací brankou,“ těší Dostála.

Bod vzhledem k vývoji střetnutí nakonec bral. „Vždyť jsme vyrovnali až v poslední minutě,“ připomíná.

Až na gólové momenty ale jinak zápas Fastavu s Baníkem mnoho vzruchu nepřinesl. V komorní atmosféře čas plynul velmi pomalu, hrálo se převážně mezi šestnáctkami. Vyložených šancí bylo málo. Kdo duel neviděl, o nic moc nepřišel. Absence fanoušků na stadionu byla znát.

Náboj to mělo

„Pár lidí šlo slyšet. Hlavně tedy fanoušky Ostravy za plotem,“ říká Dostál. „Utkání s Baníkem jsou ale vždycky takové soubojové a hrozně taktické. I tak si ale myslím, že kdo zápas sledoval u televize, tak se nenudil. Náboj to mělo,“ je přesvědčený zlínský brankář.

Nejen Dostála překvapilo nasazení útočníka Smoly na úkor Šašinky nebo Kuzmanoviće. Urostlý forvard se ale vůbec neprosadil. „Je pravda, že minulé zápasy hrál na hrotu Baníku někdo jiný, ale kluci věděli, jak se k tomu mají postavit,“ pronesl.

Jinak výkon Ostravy ho nijak nezaskočil. „Nečekal jsem víc ani méně. Bylo to přesně to, co jsem si myslel, že bude hrát,“ uvedl Dostál.

Ševci se ale proti urputné defenzivě soupeře prosazovali jen složitě. „Naše mezihra není špatná, ale měli bychom se víc dostávat do koncovky a ke střelám. Hlavně doma by toho mohlo být víc,“ uvědomuje si gólman Fastavu.

I tak ale ševci pod staronovým trenérem Páníkem získali první bod. Další těžké bitvy ale mají teprve před sebou. „Systém, který nyní praktikujeme, nám sedí asi víc. Máme na to vhodné typy hráčů. Pan Páník je zkušený trenér, ví, jak má s určitými hráči jednat. Dodává nám klid. Navíc si můžeme pomoct střídáním. Máme širší kádr, kluci jsou zdraví, tak snad to půjde nahoru,“ věří Dostál.