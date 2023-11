Nepatří mezi vyhlášené střelce, góly z dálky dává pouze výjimečně. V Ostravě mu to ale sedlo náramně. Zlínský fotbalista Rudolf Reiter ve středečním zápase MOL Cupu trefil podceňovaným hostům postup do čtvrtfinále celostátního poháru.

Devětadvacetiletý krajní obránce či křídelník popravil bývalý klub ve 41. minutě, kdy napřáhl z dvaadvaceti metrů a povedenou ranou překonal gólmana Markoviče.

„Youba (Dramé - pozn. red.) mi to posunul. Já se ocitl skoro uprostřed brány. Zkusil jsem to vypálit na pravou tyč a vyšlo to," radoval se šťastný střelec.

Zlíňané si zahrají čtvrtfinále MOL Cupu poprvé od sezony 2017/18, Reiter z toho ale úplně u vytržení nebyl.

„Pro nás je nejdůležitější, že jsme zvládli druhý zápas po sobě s nulou," míní.

„Body za to nejsou, takže to nepřeceňujeme. Samozřejmě je to lepší než tady dostat pětku jako před měsícem. Psychicky by nám to mohlo pomoct. Navíc jsme si ověřili, že co teď děláme, může fungovat," přidává.

Ševci po příchodu trenéra Červenky, který nahradil zkušenější kolegu Vrbu, ožil.

V předminulém ligovém kole utrpěli historický debakl 5:9 od Mladé Boleslavi, o víkendu ale v nejvyšší soutěži v premiéře pod novým koučem uhráli remízu 0:0 v Olomouci a gól neinkasovali ani v poháru.

„Nevím čím to je. Vysvětlení pro to nemám," krčí rameny.

„Před tím výbuchem s Mladou Boleslaví byli dva zápasy, ve kterých jsme dostali jenom jeden gól, pak zničehonic přišlo během pětatřiceti minut devět branek," nechápe.

Nový kouč Červenka ale na defenzivu hodně dbá, což potvrdily i poslední dva duely Zlína, kam osmačtyřicetiletý odborník dorazil z Kroměříže.

„Na obranné fázi pracujeme dost," přitakává. „V tréninku jsou i jiné věci, ale nechci to zatím moc hodnotit, protože trenér je tady teprve chvíli," říká.

Ševce drží uzdravený gólman Dostál, také se jich drží štěstí. „Hrálo to obrovskou roli. Na druhé straně Baník si z převahy žádné extra tutové šance nevypracoval," míní.

Od pevné defenzivy se poslední tým FORTUNA:LIGY chce odrazit i v sobotu v Pardubicích.

„Jsme v takové situaci, že je úplně jedno, jestli hrajeme doma nebo zase venku. Tlak je podobný, doma může být i větší. Naopak venku jsme v roli ještě většího outsidera, což nám může hrát do karet," věří.

I když Pardubice nemají takové ambice ani možnosti jako Ostrava či Olomouc, nečeká ševce na východě Čech jednoduchá šichta.

„Ve středu hřiště jsou Hlavatý s Daňkem, vpředu Černý udrží spoustu balonu, odvede kus práce. Nebude to jenom o bránění, ale musíme zase vycházet z pevné defenzivy, protože v naší situaci nebudeme nikoho přehrávat, držet míč sedmdesát procent času nebo si vytvářet patnáct gólových šancí," dodává Reiter.